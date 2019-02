Sieben Tage Innenpolitik - die Woche vom 15.2. zum 3.3.

Wien (APA) - Die Wahl von Hans Peter Doskozil zum burgenländischen Landeshauptmann, der Wahlkampf für die EU-Wahl und die Neuregelung für den Karfreitag werden innenpolitische Schwerpunkte der nächsten Woche sein. Gesellschaftlicher Höhepunkt ist der Opernball am Donnerstag, zu dem wie jedes Jahr viel Prominenz erwartet wird.

Zum Wochenauftakt kürt die FPÖ in ihrem Parteivorstand die Kandidaten für die EU-Wahl am 26. Mai. Dass Generalsekretär Harald Vilimsky, der schon bisher im EU-Parlament sitzt, Spitzenkandidat wird, steht schon länger fest. Platz zwei soll dem Vernehmen nach an den steirischen EU-Abgeordneten Georg Mayer gehen. Statt Barbara Kappl dürfte Petra Steger vom Nationalrat nach Brüssel wechseln. Die Tochter von Ex-Vizekanzler Norbert Steger soll Platz drei erhalten. Vorgestellt werden die Kandidaten dann am Dienstag in einer Pressekonferenz mit Parteiobmann Heinz-Christian Strache.

Die Initiatoren des Tierschutz-Volksbegehrens präsentieren am Dienstag in einer Pressekonferenz ihre Forderungen. Außerdem ist am Dienstag wieder Equal Pay Day. Bis zu diesem Datum müssen Frauen theoretisch unbezahlt arbeiten, um auf das gleiche Einkommen wie die Männer zu kommen.

Am Mittwoch tagt der Nationalrat. Neben dem Brexit-Begleitgesetz und der Umsetzung des Fotos auf der e-card steht vor allem die Neuregelung für den Karfreitag im Mittelpunkt der Tagesordnung. Allerdings muss die türkis-blaue Koalition bis dahin noch die zahlreichen offenen Fragen für ihre geplante Halbfeiertags-Regelung klären und einen Entwurf dafür vorlegen. Schon vor Beginn des Nationalrates tritt in der Früh der Ministerrat zusammen, wo eine weitere Vorlage gegen die Übererfüllung von EU-Vorgaben („Gold Plating“) auf der Tagesordnung stehen soll.

Zu Mittag lädt die Regierung mit Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) an der Spitze zu einem großen Event für einen attraktiven Investitionsstandort (#InvestInAustria) in das Schloss Schönbrunn.

Im Burgenland wird am Donnerstag Hans Peter Doskozil zum Nachfolger von Hans Niessl (beide SPÖ) als Landeshauptmann gewählt. Die Amtsübergabe erfolgt nach einer Festveranstaltung in einer Sondersitzung des Landtages, in der auch die anderen neuen Mitglieder der Landesregierung gewählt werden.

Am Abend ist Opernball. Dazu wird auch heuer wieder zahlreiche Prominenz erwartet, die Republik ist u.a. durch Bundespräsident Alexander Van der Bellen, den Bundeskanzler und den Vizekanzler vertreten.

In Kärnten soll der letzte Woche wegen einer Erkrankung geplatzte Prozess gegen den ehemaligen freiheitlichen Landesrat Harald Dobernig nun am Freitag stattfinden. Dobernig wird von der Staatsanwaltschaft im Zusammenhang mit BZÖ-Werbegeschenken im Wahlkampf für die Landtagswahl 2009 Untreue vorgeworfen.

Die Tiroler SPÖ wählt am Samstag Georg Dornauer zu ihrem neuen Vorsitzenden. Interessant wird dabei zu beobachten sein, wie viele Streichungen er nach seiner als sexistisch kritisierten Aussage hinnehmen muss. Bundesparteichefin Pamela Rendi-Wagner kommt nicht nach Innsbruck.

MONTAG, 25.2.:

Wien

* FPÖ-Vorstand mit Wahl der EU-Kandidaten (Ort und Zeit nicht bekannt)

DIENSTAG, 26.2.:

Wien

* 10.00 - PK Initiatoren Tierschutz-Volksbegehren (Hotel Le Meridien)

* 10:30 - PK Strache mit FPÖ-Kandidaten für EU-Wahl (FPÖ-Medienzentrum)

* - Equal Pay Day

MITTWOCH, 27.2.:

Wien

* 08:00 - Ministerrat (Kanzleramt)

* 09:00 - Nationalrat (Parlamentsausweichquartier)

* 12:30 - PK anl. Standort Events #InvestInAustria mit u.a. Kurz, Strache (Schloss Schönbrunn)

DONNERSTAG, 28.2.:

Wien

* 22:00 - Opernball

Eisenstadt

* 09:00 - Festveranstaltung

* 12:00 - Sondersitzung des Landtages zur Wahl Doskozils zum Landeshauptmann

FREITAG, 1.3.

Klagenfurt

* 09:00 - Prozess gegen Ex-Politiker Harald Dobernig wegen Untreue

(Landesgericht Klagenfurt, Dobernigstraße 2)

SSTAG:

* 10:00 - Parteitag der Tiroler SPÖ mit Dornauer-Wahl (Haus der Musik, Universitätisstr. 1)