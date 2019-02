Montenegros Opposition für Bildung einer Expertenregierung

Podgorica (APA) - Montenegros Ministerpräsident Dusko Markovic hat am Freitag die Forderung der Opposition, in dem seit Wochen von einer Finanzaffäre erschütterten Adriastaat eine Expertenregierung zu bilden, abgelehnt. Die Forderung sei unbegründet und politisch unannehmbar, sagte Markovic am Freitag nach einem Gespräch mit dem EU-Nachbarschaftskommissar Johannes Hahn in Podgorica.

Die Opposition hatte ihre Forderung am Donnerstagabend gestellt und gleichzeitig die Absicht angekündigt, das Parlament zu boykottieren. Stattdessen will sie ihre ganze Aktivität auf die Straße versetzen.

Natürlich könne man auch auf die Straße gehen, allerdings sei das Parlament die wichtigste Stelle, wo der Dialog zu führen sei, unterstrich Hahn am Freitag. Der Parlamentsboykott sei keine europäische Weise, um Probleme zu lösen, warnte EU-Nachbarschaftskommissar laut Medienberichten in Podgorica.

Den Anlass für die Forderungen der Opposition hatte die sogenannte Finanzaffäre „Briefumschlag“ geliefert. Es handelt sich um die Behauptungen des flüchtigen Geschäftsmannes Dusko Knezevic, Chefs der einst mächtigen Adria-Gruppe, die regierende Demokratische Partei der Sozialisten (DPS) vor den Parlamentswahlen im Jahre 2016 mit 100.000 Euro unterstützt zu haben. Im DPS-Finanzbericht kam die Finanzhilfe allerdings nicht vor. Knezevic präsentierte unterdessen zahlreiche Informationen, die beweisen sollten, wie sich der DPS-Chef, Präsident Djukanovic, enorm bereichert haben soll. Djukanovic wies die Vorwürfe zurück. Beim einem Oppositionsprotest in Podgorica wurde am vergangenen Samstag vor allem der Rücktritt von Djukanovic gefordert.

EU-Nachbarschaftskommissar bekundete am Freitag auch seine Besorgnis wegen der Mediensituation in dem kleinen Adriastaat. Er werde die Situation aufmerksam weiter verfolgen, präzisierte Hahn. Seit 2014 wurden in Montenegro 33 Angriffe auf Journalisten registriert. Die meisten wurden laut der Journalistengewerkschaft nicht aufgeklärt.

Anfang der Woche hatte die Polizei mitgeteilt, dass sie die Mitglieder einer kriminellen Gruppe gefasst habe, die auch für einen bewaffneten Angriff auf die Redakteurin der Tageszeitung „Vijesti“ Olivera Lakic im Mai 2018 verantwortlich wären. Der Hauptverdächtige für die Tat, F.B., ließ nun in einem Schreiben an die Redaktion wissen, dass er mit dem Angriff auf die Journalistin nichts zu tun habe und sie auch nie in seinem Leben gesehen habe. Die Motive des Angriffs sind weiter unklar.