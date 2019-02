Europas Leitbörsen im Verlauf befestigt, Euro-Stoxx-50 plus 0,33%

Frankfurt am Main (APA) - Die europäischen Aktienmärkte haben am Freitag im Verlauf befestigt tendiert. Der Euro-Stoxx-50 gewann 10,80 Einheiten oder 0,33 Prozent auf 3.274,50 Punkte. Der DAX in Frankfurt notierte gegen 13.35 Uhr mit 11.492,07 Punkten und plus 68,79 Einheiten oder 0,60 Prozent. Der FT-SE-100 der Börse London stieg um 41,31 Zähler oder 0,58 Prozent und steht nun bei 7.208,70 Stellen.

Als Kursstütze erwies sich die Fortsetzung der Handelsgespräche zwischen den USA und China. Deren Verlängerung über die ursprüngliche Frist hinaus erscheine als wahrscheinlichstes Szenario, kommentierte Analyst Michael Hewson von CMC Markets UK.

Schwachen Konjunkturnachrichten aus der führenden europäischen Volkswirtschaft, Deutschland, wurden weitgehend ignoriert. Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft war im Februar überraschend so schlecht wie seit gut vier Jahren nicht mehr.

In einer Branchenbetrachtung ging es für die Titel der Lebensmittel- und Getränkehersteller deutlich tiefer. Hier belasteten negative Nachrichten des US-Nahrungsmittelkonzern Kraft Heinz, der 2018 wegen milliardenschwerer Abschreibungen auf den Wert vieler Marken tief in die roten Zahlen gerutscht war und dessen Aktien daraufhin nachbörslich um über 20 Prozent abgestürzt waren.

Titel von Anheuser Busch büßten satte 3,2 Prozent ein. Dem Analysehaus RBC zufolge lassen die schwachen Zahlen von Kraft Heinz negative Rückschlüsse auf den Brauereikonzern zu. Danone verbilligten sich um 0,7 Prozent und bei Campari gab es ein Minus von 0,5 Prozent zu sehen.

Dagegen glänzten die Aktien von Societe Generale mit fast zwei Prozent Plus als bester Wert im Eurozonen-Leitindex. Die französische Bank will ihren Sparkurs verschärfen und dafür informierten Kreisen zufolge viele Stellen im Investmentbanking streichen.

Bei der Telekommunikationsgesellschaft Telecom Italia konnten sich die Anleger über einen Kursanstieg in Höhe von 2,6 Prozent freuen. Das Gemeinschaftsunternehmen mit dem britischen Konkurrenten Vodafone zum Aufbau eines Netzwerks für den neuen Mobilfunkstandard 5G sei positiv für die Italiener, bemerkte ein Goldman-Analyst.

In London schossen die Anteilsscheine von Dairy Crest um 13 Prozent auf 627,89 Pence hoch, nachdem sich der Milchprodukte-Hersteller mit Saputo auf eine Übernahme durch den kanadischen Konkurrenten geeinigt hatte. Saputo legt dafür 975 Millionen Pfund auf den Tisch, womit das Angebot Dairy Crest mit 620 Pence je Aktie bewertet.

Die Pearson-Papiere legten um moderate 0,1 Prozent zu. Der Medienkonzern habe im vergangenen Jahr erwartungsgemäß abgeschnitten, schrieb Berenberg-Analystin Sarah Simon.

