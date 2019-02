Anmeldefrist für Medizinstudium startet am 1. März

Wien (APA) - Am Freitag (1. März) startet die Internet-Anmeldung für die Bewerbung um Studienplätze in der Human- oder Zahnmedizin für das Studienjahr 2019/20 an den Medizin-Universitäten Wien, Graz und Innsbruck sowie an der Medizinischen Fakultät der Universität Linz. Die Frist läuft bis 29. März, die Aufnahmeprüfung für die insgesamt 1.680 Studienplätze findet an allen Standorten am 5. Juli statt.

Für die verbindliche Anmeldung müssen fristgerecht im Rahmen der Internet-Anmeldung 110 Euro einbezahlt werden. Mit diesem Betrag sollen die Kosten für das Aufnahmeverfahren abgedeckt werden.

Im Vorjahr meldeten sich 16.000 Personen für den Aufnahmetest an, von denen dann rund 12.600 auch zum Test erschienen. Ab heuer neu: Die sogenannte Quotenregelung (75 Prozent der Anfängerplätze sind für Studenten mit österreichischem Maturazeugnis reserviert, weitere 20 Prozent für Studenten aus EU-Ländern, Anm.) gilt nur mehr für die 1.536 Plätze im Humanmedizin-Studium. In der Zahnmedizin werden alle 144 Studienplätze ohne Quote rein nach dem Testergebnis vergeben.

(S E R V I C E - http://www.medizinstudieren.at)