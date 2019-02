Streit bewältigt: Di Maio traf französischen Botschafter in Rom

Rom (APA) - Der italienische Vizepremier und Chef der Regierungspartei Fünf Sterne, Luigi Di Maio, hat am Freitag in Rom den französischen Botschafter in Italien, Christian Masset, getroffen. Dabei seien mehrere bilaterale Themen, unter anderem die Stärkung der Kooperation im industriellen Bereich, besprochen worden, hieß es in einer Presseaussendung der französischen Botschaft.

Das Gespräch mit Di Maio im Regierungspalast Palazzo Chigi sei „intensiv und konstruktiv“ gewesen, erklärte Masset. Di Maio habe ihn zu dem Treffen eingeladen. Masset war vor einer Woche nach Rom zurückgekehrt, nachdem er aus Protest gegen einen Besuch Di Maios bei Aktivisten der „Gelbwesten“ in Frankreich von der französischen Regierung zurückbeordert worden war.

Schon vorher hatte es erhebliche Spannungen zwischen Italien und Frankreich gegeben. Die Regierung aus rechter Lega und europakritischer Fünf-Sterne-Bewegung in Rom attackiert Frankreichs Präsident Emmanuel Macron regelmäßig. Zur Beilegung des Streits hatte Macron vergangene Woche seinen italienischen Amtskollegen Sergio Mattarella zu einem Besuch nach Paris eingeladen.