Ski alpin: Sieg und Kugel für Pinturault - Hirscher Tageszweiter

Bansko (APA) - Weltmeister Alexis Pinturault hat am Freitag die Weltcup-Kombination der alpinen Ski-Herren in Bansko gewonnen und sich damit auch die kleine Kristallkugel gesichert. Zweiter mit 0,68 Sekunden Rückstand wurde Marcel Hirscher, Rang drei ging eine weitere Hundertstelsekunde zurück an den Slowenen Stefan Hadalin, der in Aare Silber gewann.

In der Entscheidung nicht mehr mit dabei war Marco Schwarz, der Sieger den Wengen-Kombi reiste nach dem Super-G mit Verdacht auf Kreuzbandriss im linken Knie ab. Für den Franzosen Pinturault war es die fünfte Kugel in der Kombination sowie sein 22. Weltcupsieg.