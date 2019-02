Kinderschutzgipfel: Luxemburgs Erzbischof für Anzeigepflicht

Wien (APA) - Der Präsident der Kommission der Bischofskonferenzen in der EU, der Luxemburger Erzbischof Jean-Claude Hollerich, ist der Ansicht, dass es zu einer Anzeigepflicht für Bischöfe bei Kindesmissbrauch kommen wird. „Wenn es Übel in der Kirche gibt, muss man die zuständigen Justizbehörden informieren“, so Hollerich im Gespräch mit Journalisten am Rande des Kindesmissbrauchgipfels im Vatikan.

Die Kirche dürfe Missbrauchsfälle nicht mehr verheimlichen. Er lobte die Arbeit der Medien bei der Entlarvung von Kindesmissbrauch. „Einige Bischöfe behaupten, dass die Medien die Kirche angreifen. Das stimmt nicht. Wenn man davon spricht, ist es für die Kirche nur gut“, so der Luxemburger.

Auch der Papst habe sich angesichts der Zeugnisse der Missbrauchsopfer am Donnerstag bewegt gezeigt. „Es ist eine Gnade, diese Zeugnisse hören zu können“, sagte Hollerich.