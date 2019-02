Von den Opfern der Jihadisten blieben in Syrien nur noch die Knochen

Raqqa (Al-Raqqa) (APA/AFP) - Der Forensiker Asaad Mohammed beugt sich über einen Stapel Knochen zwischen feuchten, grauen Stoffresten und nimmt einen geschwärzten Kieferknochen heraus. „Geschätzte 35 Jahre. Verbrennungen dritten Grades“, sagt der 56-Jährige dann, während nur der Wind in den Bäumen und das Kratzen von Schaufeln im Sand zu hören ist.

Seine Kollegen legen die menschlichen Überreste in einen weißen Leichensack, auf den Mohammed den Ort, das Datum und das Wort „Unbekannt“ schreibt.

Auf dem Feld am Rande der nordsyrischen Großstadt Raqqa (Raka), wo Mohammed mit seinen Kollegen von der „Schnellen Eingreifgruppe“ der Zivilschutzorganisation arbeitet, werden mindestens 3.500 Tote vermutet. Es sind Opfer der Gewaltherrschaft der Jihadistenmiliz „Islamischer Staat“ (IS), die Raqqa über Jahre kontrollierte, aber auch Tote der monatelangen Kämpfe um die Stadt, die im Oktober 2017 schließlich von der IS-Miliz befreit wurde.

„Vor uns liegen Einzelgräber, doch hinter uns bei den Bäumen sind die Massengräber derjenigen, die vom IS hingerichtet wurden“, sagt Mohammed. Auf dem Feld in dem Vorort al-Fucheicha würden 2.500 bis 3.000 Leichen vermutet. Zusammen mit den 900 bis 1.100 Toten in den Einzelgräbern lägen dort somit mindestens 3.500 Tote, sagt der Forensiker. Al-Fucheicha sei das größte Massengrab, doch gebe es noch acht weitere um Raqqa.

Bis zum Mittag haben die Freiwilligen auf dem Feld acht Todesopfer ausgegraben. Von einigen ist so wenig übrig, dass ihre Leichensäcke mit Steinen beschwert werden müssen, damit sie nicht vom Wind fortgeweht werden. Mohammed erwartet, dass nach dem Ende der Kämpfe um die letzte IS-Bastion im Osten Syriens auch dort Massengräber gefunden werden. „Vielleicht ist es dort noch schlimmer, weil die Kämpfe so heftig sind“, sagt er.

In Raqqa seien seit Jänner 2018 mehr als 3.800 Leichen ausgegraben worden, sagt der Einsatzleiter Turki al-Ali. Davon hätten 560 identifiziert und an ihre Familien übergeben werden können. Diejenigen Opfer in al-Fucheicha, die nicht identifiziert werden können, werden, nachdem alle besonderen Merkmale in Listen eingetragen worden sind, auf einem Friedhof beigesetzt.

Menschenrechtler hoffen, dass die Exhumierungen Aufschluss über das Schicksal tausender vermisster Gefangener der Jihadisten geben, darunter auch etliche Ausländer. „Diese Massengräber enthalten die Antwort zum Schicksal der Leute, die von IS-Kämpfern hingerichtet wurden, die bei Luftangriffen der Koalition gestorben sind oder die vermisst werden“, sagt Sara Kayyali von der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch.

Einsatzleiter Ali verweist auf die Berichte von Anrainern in al-Fucheicha, wonach die Gefangenen in orangefarbenen Overalls auf das Feld gebracht wurden. In solche Overalls kleideten die Jihadisten Gefangene, die hingerichtet werden sollten. Auch der US-Journalist James Foley trug einen solchen Overall auf dem Video von seiner Exekution. Viele glauben, dass er nahe Raqqa getötet wurde. Auch die US-Entwicklungshelferin Kayla Mueller soll bei Raqqa getötet worden sein. Ihre sterblichen Überreste wurden bis heute nicht gefunden.