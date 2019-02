Für Orban und seine Fidesz-Partei wird es eng

Brüssel (APA/AFP) - Ungarns Regierungschef Viktor Orban sorgt seit Jahren für Ärger in der EU. Mit seiner Plakatkampagne gegen EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker ist auch für viele in der Europäischen Volkspartei (EVP), zu der seine nationalkonservative Fidesz-Partei gehört, das Maß voll. Erste Vertreter fordern, erstmals in der EVP-Geschichte eine Mitgliedspartei auszuschließen. Wie das Ausschlussverfahren funktioniert:

EINE VON 51 EU-PARTEIEN

Die Europäische Volkspartei (EVP) besteht seit 1976 und ist eine Dachorganisation christlich-demokratischer und konservativ-bürgerlicher Parteien. Innerhalb der EU hat sie 51 Mitgliedsparteien aus 27 Ländern, hinzu kommen gut 30 assoziierte Parteien aus anderen Staaten. Aus Österreich gehört die ÖVP der EVP an. In der EVP-Fraktion im Europaparlament stellt Orbans Fidesz elf Abgeordnete, hinzu kommt ein Vertreter der ungarischen Christlich-Demokratischen Volkspartei, die mit Fidesz verbündet ist

ZWEI WEGE FÜR ANTRAG AUF AUSSCHLUSS

Nach der EVP-Parteisatzung gibt es zwei Möglichkeiten, um das Parteiausschlussverfahren auf den Weg zu bringen: Entweder beantragen dies mindestens sieben EVP-Mitgliedsparteien aus mindestens fünf Ländern. Oder der 16-köpfige Parteivorstand mit dem französischen Parteichef Joseph Daul, seinen zehn Stellvertretern und weiteren Funktionären stellt den Antrag.

ENTSCHEIDUNG

Über den Ausschluss befinden würde dann die politische Versammlung der EVP, eine Art Präsidium. Es besteht aus dem Parteivorstand, der Fraktionsführung sowie jeweils einem Vertreter aus den Mitgliedsparteien. Für den Ausschluss würde eine einfache Mehrheit ausreichen. Gründe für die Entscheidung müssen nicht genannt werden.

TERMINE

Bei einer Fraktionssitzung Anfang März wird nach Angaben aus EVP-Kreisen über den Fall Orban beraten. Die politische Versammlung kommt dann turnusmäßig das nächste Mal am 20. März zusammen. Je nach Entwicklung könnte hier dann gut zwei Monate vor der Europawahl schon eine Abstimmung über den Parteiausschluss stattfinden.