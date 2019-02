Frankfurter Rentenmarkt tendiert wenig verändert

Frankfurt am Main (APA/dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben sich am Freitag zur Kasse nur wenig verändert. Die Umlaufrendite stagnierte auf 0,01 Prozent, wie die Deutsche Bundesbank in Frankfurt mitteilte.

Es gab 59 Verlierer mit Kursabschlägen von bis zu 0,30 Prozentpunkten. Dem standen vier Gewinner mit Aufschlägen von bis zu 0,004 Prozent gegenüber. Der Interventionssaldo der Bundesbank war ausgeglichen.

Schwache Konjunkturdaten aus Deutschland stützten die Festverzinslichen. Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft war im Februar so schlecht wie seit gut vier Jahren nicht mehr. Der Rückgang war noch stärker als von Ökonomen erwartet. „Die deutsche Konjunktur bleibt schwach“, kommentierte Ifo-Präsident Clemens Fuest. Die künftige Wirtschaftsentwicklung hängt nach Einschätzung der VP Bank vor allem von der internationalen Konjunkturentwicklung ab. Chefvolkswirt Thomas Gitzel verweist vor allem auf die Konjunkturschwäche in China und drohende Autozölle durch die USA.

Am Abend wird die Ratingagentur Fitch eine Neubewertung der Kreditwürdigkeit von Italien vornehmen. Eine Herabstufung wird angesichts der umstrittenen Haushaltspolitik und der schwachen Konjunkturentwicklung nicht ausgeschlossen. Die Renditen italienischer Staatsanleihen legten gegen den Markttrend in der Eurozone zu.