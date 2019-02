Kärntner Autolenker überstand 100-Meter-Absturz leicht verletzt

St. Lorenzen im Lesachtal (APA) - Ein 66-jähriger Klagenfurter hat am Donnerstagabend einen 100-Meter-Absturz mit seinem Auto leicht verletzt überstanden. Laut Polizei hatte der Mann am Parkplatz eines Werksgeländes in St. Lorenzen im Lesachtal (Bezirk Hermagor) reversiert. Dabei geriet das Fahrzeug mit dem Heck über den Rand des Parkplatzes, stürzte über steiles Gelände und überschlug sich mehrmals.

Das Auto blieb schließlich auf einer Kiesbank des Gail-Flusses liegen. Der 66-Jährige wurde von der Besatzung eines Rettungshubschraubers aus dem schwer zugänglichen Gelände geborgen und von der Rettung ins Bezirkskrankenhaus Lienz eingeliefert.