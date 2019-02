Ski alpin: Ergebnisse Weltcup-Kombi Herren Bansko 3 - Slalom

Bansko (APA) - Weltcup-Ergebnisse der Alpine Kombination der Herren am Freitag in Bansko - Die Schnellsten im Slalom:

~ 1. Marcel Hirscher (AUT) 45,32 . Trevor Philp (CAN) 45,32 3. Filip Zubcic (CRO) 45,77 +0,45 4. Linus Straßer (GER) 45,92 +0,60 5. Stefan Hadalin (SLO) 46,16 +0,84 6. Alexis Pinturault (FRA) 46,31 +0,99 7. Loic Meillard (SUI) 46,36 +1,04 8. Johannes Strolz (AUT) 46,54 +1,22 9. Ted Ligety (USA) 46,59 +1,27 10. Henrik Kristoffersen (NOR) 46,60 +1,28 11. Riccardo Tonetti (ITA) 46,70 +1,38 12. Rasmus Windingstad (NOR) 46,77 +1,45 13. Miha Hrobat (SLO) 47,06 +1,74 14. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 47,54 +2,22 15. Gino Caviezel (SUI) 47,59 +2,27

Weiter: 24. Vincent Kriechmayr (AUT) 48,36 +3,04 29. Romed Baumann (AUT) 48,99 +3,67 ~ Ausgeschieden im Slalom: Daniel Danklmaier (AUT), Christopher Neumayer (AUT), Thomas Mermillod Blondin (FRA)