Italiens Finanzminister fordert Änderung der EU-Stabilitätsregeln

Rom (APA) - Der italienische Finanzminister Giovanni Tria bemängelt, dass die EU-Stabilitätsregeln zwar in Wachstumsphasen funktionieren, bei verlangsamten Wirtschaftswachstum in der EU schwer umsetzbar seien. Die EU-Stabilitätsregeln würden nicht die Tatsache berücksichtigen, dass sich die Wirtschaftsbedingungen ändern. Daher sollten die Regeln überdacht werden, forderte Tria in einer Ansprache in Rom.

Tria betonte am Freitag, dass alle größeren EU-Ländern von einem verlangsamten Wirtschaftswachstum konfrontiert seien. Dies bedeute, dass Italien in die Rezession schlittere. Dass die Konjunktur schwieriger geworden sei, betreffe jedoch auf ähnliche Weise auch Länder wie Deutschland und Frankreich, argumentierte Tria.

Italien, nach Deutschland und Frankreich drittgrößte Volkswirtschaft der Eurozone, steckt derzeit in einer Rezession. Die EU-Kommission senkte ihre Wachstumsvorhersage für das hoch verschuldete Land in diesem Jahr von 1,2 auf 0,2 Prozent. Damit wackelt das von Rom nach Brüssel übermittelte Ziel für das Haushaltsdefizit von 2,04 Prozent des Bruttoinlandsproduktes.