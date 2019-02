Wiener Börse (Nachmittag) - ATX im Verlauf weiter höher

Wien (APA) - Die Wiener Börse hat sich heute, Freitag, am Nachmittag bei durchschnittlichem Volumen mit freundlicher Tendenz gezeigt. Der ATX wurde um 14.15 Uhr mit 3.043,37 Punkten errechnet, das ist ein Plus von 15,15 Punkten bzw. 0,50 Prozent. Zum Vergleich: DAX/Frankfurt +0,60 Prozent, FTSE/London +0,64 Prozent und CAC-40/Paris +0,45 Prozent.

Nachdem der heimische Leitindex am Vortag um knapp 1,1 Prozent nachgegeben hatte, ging es zum Wochenausklang nun wieder nach oben. Die europäischen Leitbörsen verzeichneten am Nachmittag mehrheitlich Kursgewinne in einer ähnlichen Größenordnung. Die Marktteilnehmer zeigten sich somit wenig beeindruckt von am Vormittag veröffentlichten schwachen Stimmungsdaten aus Deutschland. Der ifo-Geschäftsklimaindex ist im Februar den sechsten Monat in Folge gefallen und hat den niedrigsten Stand seit Dezember 2014 erreicht.

Bei den Einzelwerten in Wien setzten sich die Aktien der UNIQA mit einem Plus von 3,08 Prozent auf 8,72 Euro an die ATX-Spitze. Sie knüpften damit an ihre Vortagesgewinne von gut 0,8 Prozent an. Der Versicherer hatte am Donnerstag für das abgelaufene Geschäftsjahr einen Anstieg des Konzernergebnisses um 41,6 Prozent auf 243,3 Mio. Euro gemeldet.

Ebenfalls deutlich fester zeigten sich die Titel der voestalpine mit einem Plus von 3,00 Prozent auf 27,44 Euro. Von ihrem Anfang Februar erreichten Jahrestief haben sich die Papiere mittlerweile wieder um über zehn Prozent abgesetzt. Seit Februar des Vorjahres liegen sie allerdings noch immer rund 50 Prozent im Minus.

Neuerlich schwach präsentierten sich dagegen die Anteilsscheine von Do&Co, die mit einem Minus von 1,27 Prozent auf 78,00 zu den schwächsten ATX-Werten gehörten. Damit knüpften auch sie an den Vortag an. Am Donnerstag hatten die Aktien des Caterers nach Vorlage von Jahresergebnissen um über drei Prozent nachgegeben.

Das bisherige Tageshoch verzeichnete der ATX um 10.24 Uhr bei 3.046,90 Punkten, das Tagestief lag kurz nach Handelsbeginn bei 3.023,02 Einheiten. Der ATX Prime notierte mit einem Plus von 0,43 Prozent bei 1.536,64 Zählern. Um 14.15 Uhr notierten im prime market 19 Titel mit höheren Kursen, 16 mit tieferen und zwei unverändert.

Bis dato wurden im prime market 1.607.904 (Vortag: 1.731.406) Stück Aktien umgesetzt (Einfachzählung) mit einem Kurswert von rund 39,197 (40,70) Mio. Euro (Doppelzählung). Umsatzstärkstes Papier ist bisher Erste Group mit 251.792 gehandelten Aktien, was einem Kurswert von rund 7,99 Mio. Euro entspricht.

