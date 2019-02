US-Rentenmarkt zur Eröffnung mit Kursgewinnen

New York (APA/dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Freitag mit Kursgewinnen in den Handel gegangen. Marktteilnehmer sprachen von einer Gegenbewegung zu den deutlichen Verlusten an den Vortagen. Große Impulse gab es zunächst nicht. Wichtige Konjunkturdaten werden vor dem Wochenende nicht veröffentlicht. Allerdings werden sich einige hochrangige Notenbanker zu Wort melden. Die US-Notenbank hatte zuletzt einen wesentlich vorsichtigeren Kurs signalisiert.

Zweijährige Anleihen stiegen um 1/32 Punkte auf 99 31/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,50 Prozent. Fünfjährige Anleihen erhöhten sich um 3/32 Punkte auf 100 1/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,48 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen kletterten um 8/32 Punkte auf 99 21/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,66 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren stiegen um 20/32 Punkte auf 99 20/32 Punkte. Sie rentierten mit 3,01 Prozent.