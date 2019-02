Wiener Börse (Einheitswerte) - Drei Gewinner, vier Verlierer

Wien (APA) - Bei den im standard market auction der Wiener Börse gelisteten Aktien sind am Freitag drei Kursgewinnern vier -verlierer und zwei unveränderte Titel gegenüber gestanden. Meistgehandelte Titel waren Oberbank-Stämme mit 2.221 Aktien (Einfachzählung).

Die Tagesgewinner bei den Aktien im standard market auction waren SW Umwelttechnik mit plus 5,88 Prozent auf 18,00 Euro (100 Aktien), Wiener Privatbank mit plus 1,25 Prozent auf 8,10 Euro (204 Aktien) und Oberbank-Stämme mit plus 0,21 Prozent auf 93,80 Euro (2.221 Aktien).

Die größten Verlierer waren die Partizipationsscheine der Volksbank Vorarlberg mit minus 17,78 Prozent auf 29,60 Euro (1 Stück), K Industries mit minus 0,72 Prozent auf 55,00 Euro (915 Aktien) und BKS-Bank-Stämme mit minus 0,60 Prozent auf 16,70 Euro (745 Aktien).

Im Segment direct market plus sprangen Sanochemia um 12,59 Prozent auf 1,52 Euro nach oben (4.318 Aktien), während Athos Immobilien um 2,39 Prozent auf 42,80 Euro (70 Aktien).