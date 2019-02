Nachrichten leicht verständlich (in den Sprachstufen B1 und A2)

Menschen im Jemen brauchen immer mehr Hilfe

Sanaa/Wien - Im Land Jemen herrscht schon lange Krieg. Wegen des Krieges haben viele Menschen nicht genug Nahrung und Medikamente. Im Jemen verhungern Kinder und sterben an Krankheiten, weil sie keine Medikamente bekommen. Man braucht immer mehr Geld, um den Menschen im Jemen zu helfen. Heuer braucht man dafür rund 3,5 Milliarden Euro, sagt die Hilfsorganisation CARE. Inzwischen brauchen 24 Millionen Menschen im Jemen Hilfe. Und bis zu 14 Millionen Menschen sind von Hunger bedroht, sagt die UNO.

Erklärung: Jemen

Der Jemen ist ein Land in Arabien. Dort gibt es schon fast 4 Jahre lang Krieg. Verschiedene Gruppen kämpfen gegen einander. Der Iran unterstützt die Gruppe namens Houthis. Das Land Saudi Arabien unterstützt eine andere Gruppe. Saudi Arabien fliegt Luft-Angriffe und wirft Bomben auf die Houthis. Viele Bomben treffen auch Zivilisten. Zivilisten sind Menschen, die keine Soldaten sind. Also zum Beispiel Frauen und Kinder.

Erklärung: UNO

UNO ist englisch und steht für „United Nations Organization“. Das heißt auf Deutsch so viel wie „Organisation der Vereinten Nationen“. Man kann auch „Vereinte Nationen“ sagen. Die UNO ist ein Zusammenschluss von fast allen Ländern der Welt. Auch Österreich ist dabei. Die Vertreter der Mitglieds-Länder treffen sich regelmäßig, um über Probleme in der Welt zu sprechen und gemeinsam Lösungen zu finden.

Die Inflation in Österreich wurde schwächer

Wien - Die Inflation in Österreich ist im Jänner niedriger gewesen. So niedrig wie heuer im Jänner war die Inflation seit 2 Jahren nicht mehr. Vor allem Treibstoffe und Lebensmittel wurden kaum teurer. Aber Wohnen, Wasser und Energie verteuerten sich stärker. Billiger wurde dagegen das Telefonieren. Insgesamt wurde das Leben in Österreich im Jänner um 1,7 Prozent teurer.

Erklärung: Inflation

Man bemerkt die Inflation daran, dass alles teurer wird. Deshalb nennt man sie auch Teuerung. Ist die Inflation niedrig, steigen die Preise nur leicht. Ist die Inflation hoch, dann steigen die Preise stärker. Bei Inflation wird das Geld immer weniger wert. Deshalb braucht man mehr Geld, wenn man sich etwas kaufen will.

Größte Bienen-Art der Welt nach 38 Jahren wieder entdeckt

Paris/Jakarta - Auf der ganzen Welt gibt es sehr viele Arten von Bienen. Bei uns in Österreich gibt es vor allem Honig-Bienen. Die größte Bienen-Art der Welt heißt Wallace-Riesenbiene. Diese Bienen sind ungefähr so groß wie der Daumen eines Menschen und ganz schwarz. 38 Jahre lang hatte niemand eine Wallace-Riesenbiene gesehen. Doch jetzt haben Forscher auf einer Insel in Indonesien wieder Wallace-Riesenbienen entdeckt.

Salzburg ist in der Europa League eine Runde weiter

Salzburg - Der Fußball-Klub Red Bull Salzburg hat am Donnerstag in der Europa League gespielt. Salzburg gewann gegen Klub Brügge aus Belgien 4:0. Vor einer Woche hatte Salzburg gegen Brügge 1:2 verloren. Trotzdem ist Salzburg in der Europa League weiter. In der nächsten Runde spielt Salzburg gegen Napoli aus Italien. Rapid Wien hat am Donnerstag in Mailand in Italien gegen Inter Mailand 0:4 verloren. Vor einer Woche hatte Rapid in Wien gegen Inter Mailand 0:1 verloren. Deshalb ist Rapid in der Europa League ausgeschieden.

Erklärung: Europa League

Die Europa League ist ein Wettbewerb im Fußball. In der Europa League spielen Fußball-Vereine aus Europa gegeneinander. Aus Österreich haben heuer Rapid Wien und Red Bull Salzburg mitgespielt.

