Regierung lädt Experten zu Lawinengipfel ins Bundeskanzleramt

Wien (APA) - Die Regierung lädt am kommenden Dienstag zu einem Lawinengipfel in das Bundeskanzleramt, bei dem Umwelt- und Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) und Verteidigungsminister Mario Kunasek (FPÖ) eine Zwischenbilanz zu den bisherigen Ereignisse ziehen. Ebenso sollen gemeinsam mit Einsatzorganisationen und Beteiligten Problemfelder und Lösungsansätze besprochen werden.

„Der heurige Winter ist überaus ernst, was die Gefährdung durch Lawinen angeht. Es ist wichtig, dass sich alle Beteiligten zusammensetzen“, sagte Köstinger in einem Statement. Der Austausch und die Beratung beim Lawinengipfel werde dabei helfen, auch in Zukunft die richtigen und notwendigen Maßnahmen für bestmöglichen Lawinenschutz zu setzen, sagte der Verteidigungsminister: „Unsere Assistenzeinsätze helfen mit, potenzielle Gefahr zu erkennen und nach Möglichkeit durch unmittelbare Maßnahmen auch zu beseitigen“, so Kunsaek über die Rolle des Bundesheers.

Der Winter hat in dieser Saison durch die großen Mengen an Schnee eine stark erhöhte Lawinengefahr mit sich gebracht, hieß es aus dem Umwelt- und Tourismusministerium. Die Schneehöhen erreichten bis zu acht Meter und noch selten zuvor gab es so viele Tage mit sehr hohen Lawinenwarnstufen. Die zahlreichen Lawinenabgänge hätten einmal mehr die Notwendigkeit von umfangreichen Maßnahmen zum Lawinenschutz deutlich gemacht, denn allein in Tirol gingen rund 220 Lawinen ab. „Wir müssen darüber reden, wie wir die bestehenden Schutzmaßnahmen optimieren, aber auch richtiges Verhalten der Menschen in gefährdeten Gebieten unterstützen können“, kündigte Köstinger für den Gipfel an.

In den vergangenen Jahrzehnten wurden 1.000 Lawinenschutzprojekte von den Dienststellen der Wildbach- und Lawinenverbauung umgesetzt, hieß es aus dem Ministerium zu den bisherigen Maßnahmen. Seit der Lawinenkatastrophe 1999 in Galtür, die sich am Samstag zum 20. Mal jährt, haben sich auch die Kriterien für die Ausweisung einer „roten Lawinengefahrenzone“ entsprechend verschärft: Waren als Grenze von „gelber zu roter Gefahrenzone“ vorher noch 2,5 Tonnen pro Quadratmeter Druckbelastung angesetzt, gilt seit 1999 die Grenze ab einer Tonne, hieß es.