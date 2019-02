Deutscher Außenminister Maas reist in westafrikanische Krisenstaaten

Berlin (APA/AFP/dpa) - Der deutsche Außenminister Heiko Maas (SPD) reist ab Sonntag zu einem mehrtägigen Besuch in mehrere westafrikanische Krisenstaaten. Geplant sind Stationen in Mali, Burkina Faso und Sierra Leone, wie ein Sprecher des Auswärtigen Amts am Freitag in Berlin mitteilte. Die drei Länder seien „stellvertretend für verschiedene Phasen des internationalen Krisenmanagements“, sagte der Sprecher.

Sierra Leone sei ein Beispiel für eine nachhaltige Konfliktbewältigung dank massiver Unterstützung durch die Vereinten Nationen. Burkina Faso sehe sich „vielen Herausforderungen gegenüber“, die internationale Gemeinschaft versuche dort, ein Abgleiten in den grenzüberschreitenden Sahel-Konflikt zu verhindern. In Mali wiederum engagierten sich viele regionale Akteure, die EU und die UNO für Friedenssicherung, Terrorbekämpfung und Stabilisierung.

Burkina Faso liegt in der politisch instabilen Sahel-Region und wurde in den vergangenen Jahren immer wieder zum Ziel islamistischer Anschläge. In den vergangenen vier Jahren wurden in dem Land mehr als 300 Menschen bei Angriffen getötet. Seit Jahresbeginn hat die zunehmende Gewalt im Norden des Landes rund 60.000 Menschen zur Flucht gezwungen. Inzwischen gibt es in dem westafrikanischen Staat nach Angaben der Vereinten Nationen rund 100.000 Binnenflüchtlinge.

In Sierra Leone wurden in einem verheerenden Bürgerkrieg zwischen 1991 und 2002 rund 120.000 Menschen getötet. Der Staat zählt trotz seiner Bodenschätze zu den ärmsten Ländern der Welt. Er leidet unter hoher Inflation, wachsenden Staatsschulden und einer anhaltend hohen Jugendarbeitslosigkeit. Die Kindersterblichkeit ist äußerst hoch, sauberes Wasser und Strom sind Mangelware.

Mali ist seit 2012 Aufmarschgebiet für islamistische Gruppierungen, die damals die Kontrolle über den Norden des Landes übernahmen. Die ehemalige Kolonialmacht Frankreich griff 2013 militärisch ein und drängte die Islamisten zurück. Doch trotz der Präsenz tausender internationaler Soldaten herrscht weiterhin Instabilität.

Auch das Bundesheer und die deutsche Bundeswehr sind in Mali im Einsatz. Maas will in der Stadt Gao am Mittwoch die UNO-Mission Minusma besuchen und mit dem deutschen Truppenkontingent zusammentreffen.

Am Samstag war es laut einem Bericht des Nachrichtenmagazins „Spiegel“ zu einem Schusswechsel zwischen deutschen und malischen Soldaten gekommen. Bei dem Zwischenfall wurde ein malischer Soldat verletzt. Das Einsatzführungskommando der Bundeswehr bestätigte, dass ein deutscher Konvoi auf dem Rückweg ins Camp der UNO-Mission beschossen worden sei.