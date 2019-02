USA straft Kosovo wegen Zoll-Streit mit Serbien mit Ausladungen

Prishtina (Pristina)/Washington (APA) - Wegen ihrer Unnachgiebigkeit im Zollstreit mit Serbien bekommt die kosovarische Regierung nun Strafmaßnahmen der USA zu spüren. Wie das Internetportal „Zeri“ meldete, wurde die Einladung der kosovarischen Regierung zu mehreren US-Programmen rückgängig gemacht. Für Ärger in Washington sorgt die Weigerung Prishtinas, die im November gegen Serbien verhängten drastischen Zölle aufzuheben.

Die USA hat eine Einladung an die kosovarische Regierung, an Programmen des George C. Marshall European Center for Security Studies teilzunehmen, rückgängig gemacht. Die Informationen wurden dem Internetportal von der US-Botschaft in Prishtina bestätigt. „Die US-Botschaft kann bestätigten, dass die Einladungen an Teilnehmer aus dem Kosovo, zwischen März und September an acht Programmen teilzunehmen, rückgängig gemacht wurden“, wurde ein Vertreter der Botschaft zitiert.

Vor zwei Wochen hatte ein US-General bereits wegen des Zoll-Streits einen geplanten Besuch im Kosovo abgesagt. Der Befehlshaber der Nationalgarde im US-Staat Iowa, Thimoty Orr, sollte den Feierlichkeiten zum elften Unabhängigkeitstag des Kosovo beiwohnen.