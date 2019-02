Nordische WM: Teresa Stadlober 2 - Reaktion Alois Stadlober

Seefeld (APA) - Der Startverzicht seine für seine Tochter eine Riesenenttäuschung, sagte Alois Stadlober im ORF-Fernsehen. „Es gibt fast nichts Schlimmeres für einen Sportler, wenn du dich freust, gut vorbereitet bist und dann nicht starten kannst. Sie war am Boden zerstört“, sagte Stadlober. Teresa habe aber selbst eingesehen, dass sie nicht bereit sei, eine Topleistung abzurufen.

Nun gelte es, sie wieder aufzurichten und mit bestmöglichen Therapiemaßnahmen an der Genesung zu arbeiten. „Sie darf nicht hadern und muss sich wieder fokussieren“, so der Ex-Langläufer. Die Teilnahme an den nächsten Rennen sei jedenfalls möglich. „Wir sind guter Dinge. Bis zum 30er sind es noch acht Tage.“