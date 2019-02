Ukrainer sind mehrheitlich für EU-Beitritt

Kiew (APA/dpa) - Fünf Jahre nach dem Machtwechsel in der Ukraine sind einer Umfrage zufolge 57 Prozent der Einwohner für einen EU-Beitritt. Nur 44 Prozent der Bevölkerung der Ex-Sowjetrepublik sind allerdings für einen NATO-Beitritt, wie aus einer am Freitag veröffentlichten Befragung des Sozis-Instituts hervorgeht, das Präsident Petro Poroschenko nahesteht.

An der Umfrage nahmen nur Ukrainer in den Regierungsgebieten ohne die 2014 von Russland annektierte Halbinsel Krim und die unter Separatistenkontrolle stehenden Teile des Industriegebiets Donbass teil. Poroschenko hatte mehrfach die Idee eines Referendums für den Beitritt zu NATO und EU vorgebracht. Dieses Ziel wurde auch in die Landesverfassung geschrieben.

Für die Führung in Kiew sind NATO- und EU-Beitritt Kernbestandteil ihrer Politik. Am 31. März wird in der Ex-Sowjetrepublik ein neuer Präsident gewählt. In Umfragen muss Poroschenko um den Einzug in die Stichwahl bangen. Derzeit liegt der auch in Russland beliebte Komiker Wladimir Selenski (41) vor dem Staatsoberhaupt und der Ex-Ministerpräsidentin Julia Timoschenko.

Am 22. Februar 2014 war der damalige Präsident Viktor Janukowitsch in einer Abstimmung des Parlaments für abgesetzt erklärt worden. Damit endeten die blutigen Proteste mit mehr als 100 Toten, darunter knapp 20 Polizisten. Bereits an den vergangenen Tagen gab es mehrere Gedenkveranstaltungen.

Janukowitsch war kürzlich in Abwesenheit von einem ukrainischen Gericht zu 13 Jahren Haft wegen Hochverrats verurteilt worden. Am Freitag gingen die Anwälte des Ex-Präsidenten in Berufung.