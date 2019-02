USA wollen doch 200 Soldaten in Syrien zur „Friedenssicherung“ lassen

Baghouz/Washington (APA/AFP/dpa) - Nach der Ankündigung von US-Präsident Donald Trump zum Abzug sämtlicher Truppen aus Syrien hat seine Regierung nun entschieden, doch einen Teil der Truppen in dem Bürgerkriegsland zu lassen. Eine Gruppe von „etwa 200“ Soldaten solle zur „Friedenssicherung“ in Syrien bleiben, teilte das Weiße Haus am Donnerstag mit.

Die syrischen Kurden begrüßen die Entscheidung. Dieser Schritt könne auch die anderen Mitglieder der internationalen Anti-IS-Koalition ermutigen, ihre Truppen in der Region zu lassen, sagte Abdel Karim Omar, Außenbeauftragter der Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF), am Freitag. Die Anti-IS-Kräfte bemühen sich zurzeit, die verbleibenden Zivilisten aus der letzten IS-Bastion, dem Dorf Baghouz an der Grenze zum Irak, zu holen.

Trump hatte im Dezember überraschend den vollständigen Abzug aller 2.000 US-Soldaten angekündigt. Er begründete den Schritt damals damit, dass der Kampf gegen die Jihadistenmiliz „Islamischer Staat“ (IS) „gewonnen“ sei. Die US-Truppen sollen bis zum 30. April abgezogen werden. International wurde die Entscheidung von verbündeten Staaten, der US-Opposition aber auch Politikern von Trumps Partei kritisiert.

Kritiker warnten, dass die syrischen Kurden ohne die US-Truppen einem Angriff der Türkei ausgesetzt seien. Im Fall eines verfrühten Abzugs wurde zudem befürchtet, dass sich die IS-Miliz wieder sammeln kann. Auch würde Trump mit einem Rückzug in Syrien dem Iran und Russland das Feld überlassen. Beide Länder sind mit einer großen Zahl eigener Truppen im Land präsent, um Machthaber Bashar al-Assad zu unterstützen.

Trumps Sprecherin Sarah Sanders sagte nun, dass „eine kleine Gruppe von rund 200 für eine gewisse Zeit zur Friedenssicherung in Syrien bleiben wird“. Der Begriff „Friedenssicherung“ könnte darauf hindeuten, dass die USA europäische Staaten dazu bringen wollen, selbst Truppen zu diesem Zweck zu entsenden. Der amtierende US-Verteidigungsminister Patrick Shanahan warb vergangene Woche in Europa für eine solche Mission.

Trump sprach am Donnerstag auch mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Nach Angaben des Weißen Hauses vereinbarten die beiden Staatschefs, ihre Zusammenarbeit zur Schaffung einer Sicherheitszone im Norden Syriens fortzusetzen. Trump hatte sich im Dezember für eine solche Zone an der türkischen Grenze ausgesprochen, doch müsste dafür die kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG) große Gebiete räumen.

Die YPG trägt im Rahmen der Syrischen Demokratischen Kräfte die Hauptlast des Kampfs gegen die IS-Miliz. Das einstige „Kalifat“ der Jihadisten ist inzwischen auf das Dorf Baghouz im Osten Syriens zusammengeschrumpft.

SDF-Einheiten bereiten seit Tagen die entscheidende Offensive vor. Am Freitag bemühten sie sich weiter, die letzten Zivilisten aus der Ortschaft im Euphrattal an der Grenze zum Irak zu holen.

Rund 40 Lastwagen brachten Frauen, Kinder und Männer gegen Mittag aus dem Dorf. AFP-Reporter sahen, wie eine lange Kolonne in Begleitung von SDF-Kämpfern die Ortschaft verließ. In den Lastwagen waren vermummte Männer, Frauen in schwarzen Niqabs und Kinder zu sehen. Zuletzt hatten die SDF-Kämpfer am Mittwoch rund 3.000 Menschen aus dem Dorf geholt, darunter Kämpfer, aber auch Frauen und Kinder.

„Wir bringen sie alle in Camps und auch in Gesundheitsstationen“, sagte SDF-Kommandant Adnan Afrin im „Presse“-Interview laut Vorausmeldung (Samstagsausgabe). „Viele von ihnen sind krank und brauchen medizinische Hilfe. Die Lage im IS-Gebiet ist sehr schlecht. Es gibt dort keine Nahrung und keine medizinische Versorgung“, berichtete er.

Den in Baghouz verbleibenden IS-Kämpfern bleibe die Wahl zwischen Kapitulation und dem Kampf bis zum Tod, betont das kurdisch-arabische Bündnis. Laut Kommandant Afrin haben die SDF keine genauen Zahlen, wie viele Kämpfer sich in dem Gebiet aufhalten. „Wir glauben, dass sich noch etwa 1.000 IS-Kämpfer in Baghouz befinden“, sagte er. Nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte (SOHR) halten sich in dem Gebiet rund 150 Kämpfer auf.

Diese hätten den Kampf noch nicht beendet. „Sie verstecken sich hinter den Zivilisten“, so Afrin. Die SDF-Kräfte könnten deshalb nicht so einfach das Dorf angreifen. „Wir wollen keine Zivilisten töten - auch, wenn diese die Familien der IS-Kämpfer sind“, erklärte er im Interview. „Wir arbeiten uns deshalb sehr vorsichtig vor.“

Das Bündnis werde den IS „jetzt sehr bald als militärische Kraft besiegt haben“, kündigte der Kommandant an. Dieser werde aber weiterhin eine „Gefahr für alle Länder“ sein. „Wir werden deshalb weiter Unterstützung im Kampf gegen den IS brauchen“, wandte er sich an die Internationale Gemeinschaft.

Wollten die europäischen Länder weiterhin ausländische IS-Kämpfer nicht zurücknehmen, sollten diese vor ein internationales Tribunal gestellt werden, wiederholte Afrin der „Presse“ gegenüber eine Forderung der SDF. „Sie haben hier viele Verbrechen gegen Zivilisten begangen. Wir wollen, dass sie sich dafür vor einem internationalen Gericht verantworten müssen“, erklärte er.