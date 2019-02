Nordische WM: Bisherige ÖSV-Einzelmedaillen Kombination

Seefeld (APA) - Die bisherigen 13 WM-Einzelmedaillen in der Nordischen Kombination für Österreich (1 Gold - 5 Silber - 7 Bronze):

~ Gold: Bernhard Gruber (Großschanze 2015 in Falun)

Silber: Klaus Sulzenbacher (Normalschanze 1991 in Val di Fiemme) Mario Stecher (Sprint Normalschanze 1999 in Ramsau) Felix Gottwald (Normalschanze 2003 in Val di Fiemme) Bernhard Gruber (Großschanze 2013 in Val di Fiemme) Mario Stecher (Normalschanze 2013 in Val di Fiemme)

Bronze: Harald Bosio (Großschanze 1933 in Innsbruck) Klaus Ofner (Normalschanze 1991 in Val di Fiemme) Felix Gottwald (Normalschanze 2001 in Lahti) Felix Gottwald (Sprint Großschanze 2003 in Val di Fiemme) Felix Gottwald (Normalschanze 2005 in Oberstdorf) Felix Gottwald (Normalschanze 2011 in Oslo) Franz-Josef Rehrl (Großschanze 2019 in Seefeld) ~