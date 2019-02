Wiener Rentenmarkt im Späthandel mit deutlichen Aufschlägen

Wien (APA) - Der Wiener Rentenmarkt hat sich am Freitagnachmittag mit klaren Aufschlägen zum Vormittag und zu den Vortageswerten gezeigt. Konjunkturdaten und marktbewegende Neuigkeiten blieben am Nachmittag zwar Mangelware, doch die Stimmung an den Rentenmärkten in fast ganz Europa war freundlich. So gaben die Renditen der meisten europäischen zehnjährigen Benchmark-Anleihen im Tagesverlauf nach.

In der kommenden Woche wartet ein gut gefüllter Datenkalender, besonders relevant werden hier die durch den „government shutdown“ verspäteten Zahlen zum US-Bruttoinlandsprodukt für das vierte Quartal sein. Die Wirtschaftsexperten der Helaba attestieren in ihrem Wochenausblick insgesamt „bessere Laune an den Finanzmärkten, die Ängste lassen nach“. Vor allem die Hoffnung auf politische Entspannung bei den aktuellen Konfliktthemen wirke sich hier positiv aus, so die Helaba.

Fortschritte zeichnen sich etwa bei den Handelsgesprächen zwischen den USA und China ab. „Leider ist US-Präsident Trump aber immer für Überraschungen gut. Nach dem Handelskonflikt ist vor dem Handelskonflikt: Schließlich steht die Drohung von Autozöllen weiter im Raum, was vor allem die deutsche Wirtschaft hart treffen würde“, heißt es von der Helaba weiter. Spannend bleibt es auch weiterhin bei den Brexit-Verhandlungen.

Um 16.20 Uhr notierte die Leitemission am europäischen Rentenmarkt, der deutsche Euro-Bund Future mit März-Termin, mit 166,55 um 48 Basispunkte über dem Schluss-Stand vom Vortag (166,07). Heute Früh notierte der Rentenfuture mit 166,27. Das Tageshoch lag bisher bei 166,56, das Tagestief bei 166,11, die Tagesbandbreite umfasst damit bisher 45 Basispunkte. In Frankfurt wurden bisher etwa 372.014 März-Kontrakte gehandelt.

Die Rendite der 30-jährigen heimischen Bundesanleihe lag am Nachmittag bei 1,18 (zuletzt: 1,22) Prozent, die der zehnjährigen Benchmark-Anleihe bei 0,45 (0,48) Prozent, jene der fünfjährigen bei -0,12 (-0,09) Prozent und die Rendite der zweijährigen Emission betrug -0,48 (-0,47) Prozent.

Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Benchmark-Anleihe betrug für die 30-jährige Bundesanleihe am Nachmittag 47 (zuletzt: 47) Basispunkte. Die zehnjährige Referenz-Bundesanleihe lag 46 (46) Basispunkte über der deutschen Zinskurve. Für die fünfjährige errechnet sich ein Rendite-Abstand von 34 (34) Basispunkten und für die zweijährige ein Aufschlag von 12 (11) Punkten gegenüber der vergleichbaren deutschen Anleihe.

Börsenkurse und Interbankhandel-Taxen von ausgewählten Benchmark-Anleihen:

~ Emission LZ Kupon Handel --- Rendite Kurs Börse --- -- --- Geld Brief heute zuletzt Bund 47/02 30 1,50 107,00 107,29 1,20 106,78 106,68 Bund 29/02 10 0,50 100,46 100,51 0,45 103,52 100,48 Bund 24/10 5 1,65 110,00 110,17 -0,12 101,02 110,13 Bund 21/09 2 3,5 110,28 110,33 -0,50 106,1 110,33 ~