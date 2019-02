Rohstoffe (17.00) - US-Ölpreis fester

Wien (APA) - Der US-Ölpreis hat am Freitag im späten europäischen Handel fester gegenüber dem Vortag tendiert. Gegen 17.00 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Ölsorte West Texas Intermediate (WTI) 57,34 Dollar und damit um 0,67 Prozent mehr als am Donnerstag. Der Future auf ein Barrel der Nordseesorte Brent wurde mit 67,14 Dollar gehandelt, er lag damit moderate 0,10 Prozent im Plus.

„Die Ölpreise lassen sich scheinbar durch nichts von ihrem Weg nach oben abhalten“, kommentieren die Analysten der Commerzbank. Auch der unerwartet kräftige Anstieg der US-Rohöllagerbestände habe die Preise kaum belastet. Die Vorräte legten in der Vorwoche um 3,7 Millionen Barrel auf 454,5 Millionen Barrel zu, wie das US-Energieministerium am Donnerstag bekanntgegeben hatte. Analysten hatten sich im Vorfeld auf einen geringeren Anstieg um rund drei Millionen Barrel eingestellt gehabt.

Die Commerzbank-Analysten mahnen jedoch zur Vorsicht: Der Markt sei einseitig auf die Produktionskürzungen der OPEC und die sanktionsbedingte Ausfälle in Venezuela und dem Iran fokussiert, lasse jedoch aktuelle Überversorgung des US-Markts außer Acht. „Früher oder später dürfte sich dies dämpfend auf die Ölpreise auswirken“, schlussfolgern die Rohstoffexperten.

Der Goldpreis in London lag am Nachmittag bei 1.330,05 Dollar und damit unter dem Schlusskurs von Donnerstag von 1.325,87 Dollar. Nachdem das Edelmetall am Vortag unter Druck geraten war, konnte es im heutigen Tagesverlauf nur leicht erholen. Den Preisrückgang am Vortag führen die Commerzbank-Analysten hauptsächlich auf Gewinnmitnahmen von Finanzinvestoren zurück.

Kurse ausgewählter Rohstoffe:

~ Rohöl (USD/Barrel): Zuletzt Änderung (%) Brent 67,14 67,07 +0,10 WTI 57,34 56,96 +0,67 OPEC-Daily 66,50 65,97 +0,80 Edelmetalle (Spot/USD): Gold 1.330,05 1.325,87 +0,32 Silber 15,92 15,84 +0,51 Platin 841,21 824,84 +1,98 Agrarprodukte (USD): Kaffee Robusta 119,65 119,25 +0,34 Kakao 2.314,00 2.256,00 +2,57 Zucker 357,10 356,20 +0,25 Mais 173,25 173,50 -0,14 Sojabohnen 909,75 911,00 -0,14 Weizen 194,74 194,50 +0,12 ~