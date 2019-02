Nordische WM: Reaktionen nach WM-Bronze von Rehrl

Seefeld (APA) - Reaktionen nach dem Großschanzen-Einzelbewerb der Nordischen Kombinierer am Freitag bei der Nordischen WM in Seefeld (via ORF):

Eric Frenzel (Gold): „Unbeschreiblich, der ganze Tag war sehr, sehr speziell im positiven Sinne. Ich habe es extrem genossen. Ich wollte mit Spaß und Freude in den Wettkampf gehen. Ich habe beim Laufen versucht, alles reinzulegen, und am Ende noch was zuzusetzen, das war rundum zufriedenstellend.“ Zu Seefeld, das ihm besonders liegt: „Es sagt jeder eh schon, das ist eine gemähte Wiese. Aber es ist immer wieder hart und ein gewisser Druck, aber dennoch fühle ich mich sehr wohl hier.“

Franz-Josef Rehrl (Bronze): „Ich kann es immer noch nicht ganz glauben, es war fast ein bisserl kitschig. Ich habe einen Bombenlauf gehabt heute und habe mich so gut gefühlt. Die Vorbereitung hat anscheinend perfekt gepasst. Das Rennen war ganz gut. Ich hab‘ auch agieren können. Wir haben auch gut zusammenarbeiten müssen, sonst hätten die uns von hinten gefischt. Am letzten Stieg hat Schmid attackiert, bei der Abfahrt habe ich aufpassen müssen, dass es mich nicht schmeißt. Es war unglaublich.“ Zu Bronze beim WM-Debüt: „Daran hätte ich nur geglaubt, wenn ich einen guten Sprung gehabt hätte. Ich freue mich auf die kleine Schanze, wenn ich da eine Bombe habe, vielleicht können wir da ja noch einmal im Ziel reden.“

Mario Seidl (Vierter): „Ich muss sagen, es war sein sehr hartes Rennen. Leider ist es der vierte Platz geworden. Es war ein guter Wettkampf, aber keine Granate auf der Schanze. Von dem her bin ich sehr zufrieden. Ich freue mich sehr, dass mein Zimmerkollege die Medaille geholt hat. Die Medaille haben wir jetzt im Zimmer. Ich habe probiert, so lange wie möglich um die Medaille mitzufighten, aber beim letzten Stieg hat mir die Kraft gefehlt. Schade, aber da muss ich nach vorne schauen. Natürlich tut der vierte Platz weh, aber mit meiner Leistung bin ich zufrieden.“

Bernhard Gruber (10./schnellste Laufzeit): „Ich freue mich auf jedes Rennen, es ist irrsinnig schön wieder zu laufen, danke an das Serviceteam. Ich habe mich auch recht gut gefühlt, und Spaß in der Loipe gehabt. Ich habe mich sogar ein bisserl lösen können, läuferisch passt es gut, auf der Schanze mag ich noch was zünden.“ Zu Rehrl: „Irrsinnig lässig, es freut mich irrsinnig für ihn. Franzi hat es sich einfach richtig verdient, das ist gut für die Mannschaft. Wir haben so einen guten Teamspirit, das taugt uns allen.“

Christoph Eugen (ÖSV-Cheftrainer): „Ich bin natürlich super happy. Es ist immer super, wenn man gleich beim ersten Bewerb einmal anschreibt. Die Konstellation (nach dem Sprung, Anm.) war nicht so einfach. Man hat nicht unbedingt mit einer Medaille rechnen müssen. Super Material und super Leistung - das ganze Team ein Wahnsinn. Die Ausgangssituation war immer noch gut, trotzdem war es auf der Schanze dermaßen anders (als im Training, Anm.) und überraschend vom Wind, von der Jury gab es zu viel Anlauf von Beginn an.“

Mario Stecher (ÖSV-Sportdirektor): „Natürlich war das was Sensationelles, was Franz-Josef heute geleistet hat. Das ist eine große Erleichterung für das ganze Team, wenn man gleich zu Beginn eine Medaille macht. Danke an die Serviceleute für das hervorragende Material, das war heute optimale Teamarbeit, da gehören auch die Trainer dazu. Vor allem die Weiterentwicklung, die Franz-Josef Rehrl in den letzten zwei Jahren gemacht hat, ist beachtlich. Da sieht man, was mit harter Arbeit möglich ist. Jetzt haben wir den positiven Effekt einer Medaille, da kann schon noch was gehen.“