Schwestern von „El Chapo“ bekommen Hilfe von Mexikos Präsidenten

Mexiko-Stadt/New York (APA/dpa) - Zwei Schwestern des verurteilten Drogenbosses Joaquín „El Chapo“ Guzman haben die mexikanischen Behörden um Hilfe gebeten, um ein Visum für die USA zu erhalten. Dort wollen sie ihren Bruder besuchen. Die Mutter Guzmans habe ihm einen Brief geschrieben und nach Unterstützung gefragt, sagte Mexikos Präsident Andrés Manuel Lopez Obrador am Freitag bei einer Pressekonferenz.

Er habe Anweisungen gegeben, dass die zuständigen Behörden den Schwestern, gemäß den geltenden Gesetzen, helfen und sie ihren Bruder sehen oder Kommunikation zu ihm herstellen können, so der Linkspolitiker. Lopez Obrador war am Freitag in Badiraguato zu Besuch, der Heimatregion von „El Chapo“. Dort habe ihm ein Anwalt der Mutter den Brief überreicht, so der 65-Jährige. „Wie jede Mutter, bat sie mich um Unterstützung für ihr Kind.“

Die Mutter selbst habe in dem Brief nicht um Hilfe für ein Visum gebeten, so Lopez Obrador. Guzman war in der Vorwoche vor einem Gericht in New York in allen Anklagepunkten für schuldig befunden worden und soll den Rest seines Lebens im Gefängnis verbringen.

„El Chapo“ wurde 2016 in die USA ausgeliefert und sitzt in einem Hochsicherheitsgefängnis in New York in Einzelhaft. Besucher darf er dort nicht empfangen. Die einzigen, die ihn sehen dürfen, sind seine Zwillingstöchter, die er gemeinsam mit Ehefrau Emma Coronel hat. Coronel war bei fast allen Verhandlungstagen anwesend. Laut lokaler Medien bat die Mutter von „El Chapo“ auch, dass ihr Sohn seine Haftstrafe in Mexiko absitzen dürfe. Guzman war zweimal aus mexikanischen Hochsicherheitsgefängnissen ausgebrochen.