Eine Tote bei Auseinandersetzungen an Venezuelas Grenze zu Brasilien

Caracas (APA/EFE) - Bei Auseinandersetzungen zwischen bewaffneten venezolanischen Streitkräften und der indigenen Bevölkerung an der südlichen Grenze Venezuelas zu Brasilien wurde am Freitag eine Frau getötet. Dies berichteten die Parlamentarier Américo De Grazia und Ángel Medina auf Twitter. Mindestens 15 Personen sind demnach bei den Auseinandersetzungen angeschossen und drei von ihnen schwer verletzt worden.

Seitdem Staatschef Nicolás Maduro die Schließung der Grenze zu Brasilien am Donnerstag angeordnet hatte, um zu verhindern, dass von den USA bereitgestellte und von der Opposition geforderte Hilfslieferungen ins Land gelangen, finden laut De Grazia Auseinandersetzungen statt. Die Indigenen sind für die Einfuhr der ausländischen Hilfsgüter nach Venezuela.

Am Freitag habe es in den Morgenstunden eine „Schießerei, bei der 15 Personen verletzt wurden“, gegeben, so der Parlamentarier. Nur drei davon wurden ins Krankenhaus von Santa Elena de Uairén (in Bolívar) gebracht, da es weder Benzin noch Krankenwagen gebe, um die anderen Verletzten zu transportieren, erklärte De Grazia dem Onlinekanal VIVOplay.

Die tote Frau, Zoraida Rodríguez, soll eine Empanada-Verkäuferin in der Gemeinde Kumaracupay gewesen sein, jener Gegend, in der die Auseinandersetzungen stattfinden. Die Verletzten seien Männer, hieß es.