Nordische WM: Splitter aus Seefeld

Seefeld (APA) - Splitter von der Nordischen Ski-WM in Seefeld:

„Representing Germany, äääh Austria“. So kündigte der Stadionsprecher den Bronzemedaillengewinner Franz-Josef Rehrl bei der Flower Ceremony nach dem Zieleinlauf der Nordischen Kombinierer an.

* * *

Der frühere ÖSV-Trainer Alexander Pointner hat sich bei der Heim-WM so wie andere Ex-Springer und -Trainer unter die TV-Experten gemischt. Der Tiroler ist beim Skispringen für Eurosport International im Einsatz. Zudem schreibt er weiterhin Kolumnen für österreichische Tageszeitungen.

* * *

Die norwegische Langläuferin Mari Eide war nach ihrem Bronzemedaillengewinn im Langlauf-Sprint hin- und hergerissen zwischen Freude und Trauer. „Ich bin sehr glücklich und auch ein bisschen traurig. Jeder weiß, dass meine Gedanken bei meiner Schwester waren, die gestorben ist“, sagte die 29-Jährige. Die um ein Jahr ältere Ida war im vergangenen September bei einem Hobbyrennen an einem Herzstillstand verstorben. Überwältigt von ihren Gefühlen brach am Tag nach dem Medaillengewinn von Eide in Seefeld ihre Teamkollegin Astrid Jacobsen bei einer Pressekonferenz in Tränen aus. Sie hatte 2014 unmittelbar vor Olympia ihren Bruder verloren, der völlig unerwartet gestorben war.