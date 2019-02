Reich in Worten - Erdogans „Katrillionen“

Ankara (APA/dpa) - Die Türkei leidet unter Währungsverfall und hoher Teuerungsrate - aber in den Worten von Präsident Recep Tayyip Erdogan ist sie schwerreich. Ein Wort, das er vor den Kommunalwahlen Ende März in vielen Reden im ganzen Land derzeit besonders gern gebraucht, ist „Katrillion“.

Laut Langenscheidt ist „katrilyon“ die Vokabel für „Billiarde“ - also eine 1 mit 15 Nullen hintendran. Im Zahlensystem kommt sie nach Milliarde und Billion. Eine Billiarde Lira ist derzeit etwa 160 Billionen Euro oder 160.000 Milliarden Euro wert.

Am Freitag rief der türkische Präsident dem Wahlvolk in der Stadt Mugla in der Südwesttürkei zum Beispiel zu, dass seine AK-Partei dort 20 Katrillionen (Billiarden) investiert habe. Für „bedürftige Bürger, Verwandte von Märtyrern, Alte und Behinderte“ allein habe der Staat 1,1 Billiarden Lira an Unterstützung“ gezahlt. Mehr als 1,3 Billiarden soll‘s für die Bauern gegeben haben.

Die Katrillionen-Billiarden sind aber mehr als nur die Wort-Girlanden eines um Stimmen werbenden Präsidenten in wirtschaftlich harten Zeiten. Sie sind auch eine linguistische Annäherung an sein Wahlvolk.

„Präsident Erdogan spricht ab und zu noch so, wie ältere Menschen es von früher noch gewöhnt sind - in den Lira-Werten von vor 2005“, sagt der Experte für die türkische Volkswirtschaft Necip Bagoglu von der Germany Trade and Invest (GTAI). In dem Jahr sei die türkische Landeswährung bereinigt worden, die damals nach Jahren der Entwertung und Inflation massiv aufgebläht war und mit vielen Nullen operierte. Vor der Währungsumstellung kostete ein Brot eine Million Lira - danach noch eine Lira. Wenn der Präsident im Wahlkampf von „katrilyon“ spricht, sind also Übertreibung sowie mindestens sechs Nullen abzuziehen.