US-russisches Treffen in Ankara vor weiteren Taliban-Verhandlungen

Ankara (APA/dpa) - Die USA und Russland wollen vor weiteren Verhandlungen mit den radikalislamischen Taliban Sonderreiserechte für die afghanischen Aufständischen organisieren. Der Afghanistangesandte der USA, Zalmay Khalilzad, twitterte nach einem Treffen mit seinem russischen Kollegen Samir Kabulow in Ankara am Freitag, man werde sondieren, welche Möglichkeiten es gebe, UNO-gesponsorte Erlasse zu bekommen.

Hintergrund ist wohl ein in Pakistan geplantes Treffen für Gespräche der Taliban mit der pakistanischen Regierung, das die Taliban wegen angeblicher Reisebeschränkungen jüngst kurzfristig abgesagt hatten.

Khalilzad und Kabulow kamen für etwas mehr als eine Stunde zusammen. Am Montag steht in Doha die nächste Gesprächsrunde zwischen US-Repräsentanten und den Taliban an. In einem bedeutenden Umschwung in ihrer Afghanistanpolitik hatten die USA im Sommer direkte Gespräche mit den Taliban aufgenommen, um den seit 17 Jahren währenden Konflikt in Afghanistan zu beenden. Auch in Moskau hatte es mehrere Gesprächsrunden mit Taliban gegeben.

Die afghanische Regierung lehnt sowohl die russischen als auch die US-Initiativen ab, weil sie nicht involviert ist und die Taliban Verhandlungen mit der Regierung weiter ablehnen. Khalilzad betonte am Freitag, dass die „Afghanen ein einiges Verhandlungsteam“ aufstellen sollten, das auch Regierungsvertreter umfasse.