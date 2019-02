Europas Leitbörsen schließen etwas fester, Euro-Stoxx-50 legt 0,2% zu

Frankfurt am Main (APA) - Europas Börsen haben sich am Freitag mit kleinen Gewinnen ins Wochenende verabschiedet. Der Euro-Stoxx-50 schloss mit einem Plus von 0,21 Prozent bei 3.270,55 Punkten. Positiv wurde an den Märkten aufgenommen, dass die Gespräche zur Beilegung des US-Handelsstreits mit China in Washington fortgesetzt wurden.

Beide Seiten hatten sich ursprünglich ein Ultimatum bis zum 1. März gesetzt, um den Streit beizulegen. Sollte es keine Einigung geben, würden die Zölle auf Einfuhren aus China in die USA sogar noch weiter verschärft.

Dass sich die Stimmung in der deutschen Wirtschaft im Februar noch stärker verschlechtert hatte als erwartet, trübte die Laune der Anleger vor dem Wochenende nicht. Das Barometer für das Geschäftsklima sank im Februar von 99,3 auf 98,5 Punkte, wie das Münchner Ifo-Institut am Freitag zu seiner monatlichen Umfrage unter rund 9.000 Managern mitteilte. Das ist bereits der sechste Rückgang in Folge und der niedrigste Wert seit Dezember 2014.

Gut gesucht waren unter den Standardwerten Airbus und schlossen 2,10 Prozent fester. Mit der Eröffnung eines neuen Technologiezentrums am Bodensee hofft Airbus auf deutlich mehr Aufträge. Das rund 45 Millionen Euro teure Gebäude verdreifache die Flächen zum Bau von Satelliten, Sonden und Raumfahrtinstrumenten, sagte Programmleiter Eckard Settelmeyer am Freitag.

Größere Abgaben gab es in Anheuser Busch, die Aktien des Brauereikonzerns verloren 3,62 Prozent. Dem Analysehaus RBC zufolge lassen die schwachen Zahlen von Kraft Heinz negative Rückschlüsse auf Anheuser Busch zu.

~

Index Aktuell Änderung Änderung Zuletzt

Punkte Prozent Wien ATX 3.028,66 0,44 0,01 3.028,22 Frankfurt DAX 11.457,70 34,42 0,30 11.423,28 London FT-SE-100 7.178,60 11,21 0,16 7.167,39 Paris CAC-40 5.215,85 19,74 0,38 5.196,11 Zürich SPI 10.936,60 11,19 0,10 10.925,41 Mailand FTSEMIB 20.262,51 52,79 0,26 20.209,72 Madrid IBEX-35 9.204,60 13,40 0,15 9.191,20 Amsterdam AEX 541,37 0,80 0,15 540,57 Brüssel BEL-20 3.572,82 -13,33 -0,37 3.586,15 Stockholm SX Gesamt 1.588,83 16,18 1,03 1.572,65 Europa Euro-Stoxx-5 3.270,55 6,85 0,21 3.263,70

0

Euro-Stoxx 359,94 0,76 0,21 359,18 ~

~ ISIN EU0009658145 ~ APA553 2019-02-22/18:19