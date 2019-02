US-Börsen im Verlauf weiterhin fest - Handelsgespräche im Fokus

New York (APA) - Die New Yorker Aktienbörsen sind am Freitag im Verlauf weiterhin auf Gewinnkurs. Optimistische Anleger dürften derzeit die Börsenbarometer nach oben treiben, weil das anstehende Treffen zwischen dem US-Präsidenten Donald Trump und dem chinesischen Vize-Premier Liu He als positiv aufgefasst wurde.

Gegen 19.30 Uhr notierte der Dow Jones mit einem Aufschlag von 0,62 Prozent bei 26.010,63 Punkten. Der S&P-500 Index gewann 0,54 Prozent auf 2.789,96 Zähler. Der Nasdaq Composite Index stieg 0,75 Prozent auf 7.515,63 Einheiten.

„Je höher die Latte der Erwartungen liegt, desto größer ist damit aber auch das Enttäuschungspotenzial“, warnte jedoch Analyst Uwe Streich von der Landesbank Baden-Württemberg. Die zum Jahresbeginn begonnene Rally lasse sich „nahezu ausschließlich mit der zuletzt markant gestiegenen Hoffnung begründen, dass der sino-amerikanische Handelsstreit versöhnlich endet“.

Unternehmensseitig standen Papiere von Kraft Heinz im Rampenlicht. Der US-Lebensmittelkonzern schrieb gut 15 Mrd. Dollar ab und werde sich gegenüber der US-Börsenaufsicht SEC verantworten müssen, war kürzlich bekannt geworden. Die Behörde nehme bereits seit Oktober die Rechnungslegung und die internen Kontrollen des Konzerns unter die Lupe. Die Aktien rutschten um sehr deutliche 27 Prozent ab.

Die Wertpapiere von Stamps.com brachen sogar um 57 Prozent ein. Der Anbieter internetbasierter Mailing- und Versanddienstleistungen hatte zuvor seine Kooperation mit dem staatlichen Postdienstleister United States Postal Service beendet.

Nach oben ging es indes für die Titel von Intel, die sich nach einer positiveren Analystenmeinung um 2,1 Prozent verteuerten. Die Experten von Morgan Stanley haben die Aktien des Chipherstellers auf „overweight“ hochgestuft.

In der Technologiebranche schlugen zudem die Papiere von Dropbox stark aus. Sie verloren 8 Prozent, nachdem der Cloud-Konzern am Vortag Zahlen vorgelegt hatte. Dropbox kämpft weiterhin damit, keine Jahresverluste zu schreiben.

~ ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072 ~ APA586 2019-02-22/19:40