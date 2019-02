Ungarns Jugendpartei plant Aktion gegen Anti-Juncker-Soros-Kampagne

Budapest (APA) - Die ungarische Jugendpartei Momentum will mit einer Gegenaktion auf die Plakatkampagne des ungarischen rechtskonservativen Regierungschefs Viktor Orban gegen EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und den US-Milliardär George Soros antworten. Anstelle von „Pseudo-Feinden“ müssten die wahren Probleme Ungarns in den Fokus, betonte die Partei in einer Aussendung am Freitag.

Die „wahre Gefahr“ für Ungarn seien nicht die Migration oder Soros, sondern Ärzte- und Pädagogenmangel sowie massenhafte Abwanderung, hieß es darin. Während auf den Plakaten der Orban-Kampagne „Auch Sie haben ein Recht zu wissen, was Brüssel vorhat.“ steht, bedruckt Momentum seine Plakate mit den Konterfeis von Orban und dessen Kabinettschef Antal Rogan und titelt unter anderem: „Auch Sie haben ein Recht zu wissen, dass jedes sechste ungarische Kind im Ausland geboren wird“. Weitere Plakate sollen daran erinnern, dass 4.000 Lehrer an den Schulen und mehr als 400 Hausärzte fehlen.

Als „Realitätskampagne“ bezeichnete Momentum die Aktion, die mittels eigener und Spendengeldern finanziert werden soll. Die in der EU scharf verurteilte Orban-Kampagne gegen Juncker und Soros soll zehn Milliarden Forint (rund 31 Mio. Euro) an Steuergeldern gekostet haben.

Momentum würde mit dieser Aktion in die „Soros-Kampagne einsteigen und mit Soros-Geldern Ungarn angreifen“, reagierte die Regierungspartei Fidesz auf die angekündigte Plakatkampagne von Momentum.