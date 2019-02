Insider: USA behalten insgesamt 400 Soldaten in Syrien

Washington/Beirut (APA/Reuters) - Die USA wollen einem Insider zufolge etwa 400 Soldaten in Syrien behalten und damit doppelt so viele wie zuvor angekündigt. Die eine Hälfte werde im Nordosten des Landes stationiert und die andere auf dem Stützpunkt Tanf nahe der Grenze zum Irak und zu Jordanien, sagte ein hochrangiger US-Regierungsvertreter am Freitag.

Zuvor hatte Präsidialamtssprecherin Sarah Sanders erklärt, 200 US-Soldaten sollten noch für eine gewisse Zeit in Syrien bleiben. Ursprünglich hatte Präsident Donald Trump überraschend und gegen den Rat von Experten angekündigt, alle 2.000 US-Soldaten würden abgezogen. Die Extremistenmiliz „Islamischer Staat“ (IS) sei besiegt und damit das Ziel des US-Einsatzes in Syrien erreicht, erklärte er.

Den neuen Angaben zufolge sollen die 200 Amerikaner im Nordosten des Landes Teil einer Truppe von insgesamt bis zu 1.500 Soldaten sein, die auch von den europäischen Verbündeten gestellt würden. Ihre Aufgabe sei es, eine Sicherheitszone zu überwachen, über die gegenwärtig verhandelt wird.

Die von Kurden geführte Verwaltung im Norden Syriens hatte die Ankündigung der USA begrüßt, auch nach ihrem Truppenabzug rund 200 Soldaten zur Friedenssicherung in dem Bürgerkriegsland lassen. „Diese Entscheidung könnte auch europäische Staaten, vor allem unsere Partner in der internationalen Koalition im Kampf gegen Terrorismus, dazu ermutigen, Streitkräfte in der Region zu belassen“, sagte ein Vertreter der Syrischen Demokratischen Streitkräfte (SDF).

Die USA unterstützen im Norden Syriens die kurdischen Volksverteidigungseinheiten YPG, die die SDF dominiert, im Kampf gegen den IS. Die Kurden befürchten nach einem US-Abzug eine Offensive der Türkei auf syrischem Gebiet. Die Türkei sieht die YPG als Terrororganisation an und hat angekündigt, sie zu zerschlagen.

Zugleich lief im Osten Syriens die Evakuierung der Ortschaft Baghouz weiter, der letzten besiedelten Enklave des IS. Eine große Anzahl von Fahrzeugen hätten Zivilisten in Sicherheit gebracht, berichtete ein Reuters-Reporter. Die SDF stehen kurz davor, ihre Offensive gegen die verbliebenen IS-Kämpfer zu beginnen. Die Miliz hat allerdings erklärt, zuvor müsse die Evakuierung abgeschlossen sein.