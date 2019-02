Brasilien hält wegen Hilfsgütern für Venezuela Krisensitzung ab

Brasilia (APA/dpa) - Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro hat wegen der geplanten Hilfe für Venezuelas Bevölkerung noch für Freitagnachmittag (Ortszeit) mehrere Minister und Staatssekretäre zu einer Krisensitzung einberufen. Angesichts der angespannten Lage an der Grenze zwischen Brasilien und Venezuela wollten sich die Kabinettsmitglieder über Strategien und mögliche Situationen verständigen.

Dies sagte der Gouverneur des an das krisengeschüttelte Nachbarland grenzenden Bundesstaates Roraima, Antonio Denarium, der Mediengruppe Globo vor Beginn der Sitzung. Die Grenze zu Brasilien hatte Venezuelas sozialistischer Präsident Nicolás Maduro im Machtkampf mit der Opposition am Donnerstagabend schließen lassen.

Venezuelas Opposition unter dem selbst ernannten Interimspräsidenten Juan Guaidó will am Samstag mit Hilfe Tausender freiwilliger Helfer die an der Grenze zwischen Kolumbien und Venezuela bereitstehenden Hilfsgüter ins Land bringen. Auch Brasilien hatte Hilfsgüter zugesagt und hält bisher daran fest.

Die Luftwaffe des Landes flog am Freitagvormittag knapp 23 Tonnen Milchpulver sowie 500 Päckchen mit nicht näher benannten Erste-Hilfe-Gütern in die Grenzstadt Pacaraima im Staat Roraima ein, wie die Behörden mitteilten. Brasilianische Medien berichteten zudem, am Donnerstag hätten Lastwagen unter anderem Reis und Zucker dorthin gebracht.

Maduro sieht die humanitäre Hilfe allerdings als Vorwand für eine militärische Intervention in dem südamerikanischen Land und hat die Streitkräfte angewiesen, die Lieferungen nicht passieren zu lassen. Im brasilianischen Fernsehen sagten Experten, denkbar sei, dass von Venezuela aus die Hilfsgüter in Pacaraima abgeholt werden, die Brasilianer aber nicht selbst die Grenze überschreiten.