Handball: Bregenz gewann 91. Ländle-Derby gegen Hard

Bregenz (APA) - Der frühere Serienmeister HC Bregenz hat am Freitag in der 4. Bonusrunde der Handballliga den ersten Sieg gefeiert. Die Bregenzer entschieden das 91. Ländle-Derby gegen HC Hard mit 26:25 (12:13) für sich. Der Rekordmeister ging erst in der 57. Minute erstmals in Führung und brachte den knappen Vorsprung über die Zeit.