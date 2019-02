US-Anleihen bauen Gewinne aus

New York (APA/dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Freitag im späten Handel noch etwas stärker zugelegt. Marktteilnehmer sprachen von einer Gegenbewegung zu den deutlichen Verlusten an den Vortagen. Große Impulse gab es nicht, auch wurden vor dem Wochenende keine marktbewegenden Konjunkturdaten veröffentlicht. Aussagen mehrerer Notenbanker hinterließen ebenfalls keine größeren Spuren am Bondmarkt.

Zweijährige Anleihen stiegen um 3/32 Punkte auf 100 Punkte. Sie rentierten mit 2,49 Prozent. Fünfjährige Anleihen erhöhten sich um 7/32 Punkte auf 100 5/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,47 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen kletterten um 10/32 Punkte auf 99 24/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,65 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren stiegen um 18/32 Punkte auf 99 19/32 Punkte. Sie rentierten mit 3,02 Prozent.