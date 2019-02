Neue Proteste der „Gelbwesten“ in Frankreich erwartet

Paris (APA/AFP) - In Frankreich werden am Samstag neue Proteste der „Gelbwesten“ erwartet. Kundgebungen sind unter anderem in der Hauptstadt Paris und in Bordeaux im Westen angekündigt. Es ist der 15. Protest-Samstag seit Beginn der Bewegung Mitte November. Zuletzt war die Beteiligung rückläufig: Am vergangenen Samstag zählte das Innenministerium landesweit 41.500 Teilnehmer, davon rund 5.000 in Paris.

Bei den größten „Gelbwesten“-Protesten vor drei Monaten waren es noch mehr als 280.000 Demonstranten. Die Sozialbewegung fordert den Rücktritt von Präsident Emmanuel Macron und eine Abkehr von seinem Reformkurs.