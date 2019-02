Ministerbüros: SPÖ kritisiert 2 - „EU-Poolisten“ und Polizeischüler

Wien (APA) - Regierungssprecher Peter Launsky-Tieffenthal hat am Freitagabend per Mail informiert, dass die höhere Zahl an Sonderverträgen im Bund „vor allem“ durch ein Plus bei Polizeischülern entstanden sei. Zudem wird auf den EU-Ratsvorsitz verwiesen.

Der Praxis früherer Präsidentschaften folgend habe man „EU-Poolisten“ für einen befristeten Zeitraum eingestellt. Diese Sondervertragsverhältnisse enden mit 28. Februar diesen Jahres.

Ferner weist der Regierungssprecher darauf hin, dass das Durchschnittseinkommen der Bediensteten mit Sonderverträgen im Jänner 2019 2.664 Euro betragen hat und im Vergleich zum Jänner 2018 gesunken ist.