Venezuela-Krise - Brasilien will trotz Spannungen Hilfsgüter liefern

Brasilia/Caracas (APA/dpa) - Brasilien will der notleidenden Bevölkerung in Venezuela mit fast 200 Tonnen Grundnahrungsmittel helfen. Diese stünden auf einem Militärstützpunkt in Boa Vista in dem an Venezuela grenzenden Teilstaat Roraima bereit, müssten aber von venezolanischen Lkw abgeholt werden, so Präsidentensprecher Otavio Rego Barros am Freitag in Brasilia auf einer Pressekonferenz nach einer Regierungs-Krisensitzung.

Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro wolle mit dieser Vorgehensweise eine tiefere diplomatische Krise verhindern, meinten Beobachter. Die Grenze zu Brasilien hatte Venezuelas linker Präsident Nicolas Maduro im Machtkampf mit der Opposition um die Hilfsgüter am Donnerstagabend schließen lassen.

Venezuelas selbst ernannter Interimspräsident Juan Guaido will am Samstag mit Hilfe Tausender freiwilliger Helfer die an der ebenfalls geschlossenen Grenze zwischen Kolumbien und Venezuela bereitstehenden Hilfsgüter ins Land schaffen. Auch Brasilien hatte noch vor der Grenzschließung zugesagt, zu helfen und hält daran trotz der derzeitigen Spannungen fest. Maduro sieht die humanitäre Hilfe allerdings als Vorwand für eine militärische Intervention in dem südamerikanischen Land und hat die Streitkräfte angewiesen, die Lieferungen nicht passieren zu lassen. Guaido rief die Soldaten dazu auf, den Befehl zu ignorieren und die Lieferungen durchzulassen. Zahlreiche Staaten in Lateinamerika, aber auch die USA, Deutschland und auch Österreich, haben Guaido bereits als rechtmäßigen Übergangspräsidenten von Venezuela anerkannt.

Ein Lastwagen aus Venezuela befinde sich bereits in Boa Vista, der Hauptstadt des Teilstaates Roraima, sagte Rego Barros weiter. Der Transport der Hilfsgüter solle am (morgigen) Samstag beginnen. Geplant sei, dass die brasilianische Bundespolizei die Lastwagen bis zum brasilianischen Grenzort Pacaraima begleite. „Danach werden sie unter Verantwortung von Guaido fahren“, betonte er. Brasiliens Hilfe sei rein humanitärer Art. Sollten die Lkw die Grenze zu Venezuela nicht passieren können, würden sie zunächst nach Boa Vista zurückkehren, um es dann erneut zu versuchen.