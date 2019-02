Venezuela-Krise - Guaido bei Solidaritätskonzert in Kolumbien

Cucuta/Caracas (APA/dpa) - Venezuelas selbst ernannter Übergangspräsident Juan Guaido ist nach einem Medienbericht auf dem Benefizkonzert „Venezuela Aid Live“ in der kolumbianischen Grenzstadt Cucuta erschienen. Er habe sich am Freitag mit einem Hubschrauber einfliegen lassen und sei zusammen mit dem kolumbianischen Präsidenten Ivan Duque eingetroffen, berichtete die Zeitung „El Nacional“.

Der Zeitung zufolge überwand Guaido Straßensperren des venezolanischen Militärs sowie mehrere Kontrollen, um an die venezolanische Grenze zu gelangen. Weitere Details dazu nannte „El Nacional“ nicht. Mit dem Konzert wollen der britische Milliardär Richard Branson und die venezolanische Opposition um Guaido zehn Millionen US-Dollar (8,81 Mio. Euro) an Spenden für die humanitäre Hilfe für Venezuela einsammeln. Mit weiteren staatlichen Hilfszusagen sollen innerhalb von 60 Tagen bis zu insgesamt 100 Millionen Dollar zusammenkommen. Tausende waren zu der Bühne nahe der Grenzbrücke Tienditas gepilgert und jubelten Stars wie Luis Fonsi, Juanes und Maluma zu.

Unter dem Motto „Hände weg von Venezuela“ wollte der linke Staatschef Nicolas Maduro am Freitag auf der anderen Seite der Grenze ein Gegenkonzert veranstalten. Am Samstag wollen Tausende freiwillige Helfer in Cucuta bereitstehenden Hilfsgüter nach Venezuela schaffen. Maduro hat die Streitkräfte angewiesen, die Lieferungen nicht passieren zu lassen. Auch Brasilien hält fast 200 Tonnen an Grundnahrungsmitteln bereit.