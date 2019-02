Guaido besuchte Konzert seiner Anhänger an Grenze zu Kolumbien

Cucuta/Caracas/Brasilia (APA/AFP/dpa) - Trotz eines Ausreiseverbots hat der selbst ernannte venezolanische Übergangspräsident Juan Guaido ein Benefizkonzert seiner Anhänger im kolumbianischen Grenzort Cucuta besucht. In der Nähe der Bühne traf er auf den kolumbianischen Staatschef Ivan Duque, wie Journalisten der Nachrichtenagentur AFP am Freitag berichteten. Guaido wurde während seines Besuchs von zahlreichen Polizisten geschützt.

Zu dem Konzert waren Zehntausende Anhänger Guaidos gekommen. An der auf Initiative des britischen Milliardärs Richard Branson zustande gekommenen Veranstaltung „Venezuela Aid Live“ nahmen Stars wie Alejandro Sanz und Miguel Bose aus Spanien, Juanes aus Kolumbien und der durch den Hit „Despacito“ bekannte Puertoricaner Luis Fonsi teil. Der Erlös soll der Bevölkerung in dem südamerikanischen Krisenstaat zugutekommen.

An der nur rund 300 Meter entfernten Gegenveranstaltung von Staatschef Nicolas Maduro auf venezolanischer Seite nahmen weniger Menschen teil. Zunächst kamen rund 2.500 Besucher zu dem Konzert unter dem Motto „Hände weg von Venezuela“.

Zwischen den beiden Konzerten liegt die blockierte Tienditas-Grenzbrücke, über die nach dem Willen Guaidos am Samstag Hilfslieferungen mit Hilfe Tausender freiwilliger Helfer von Kolumbien aus ins Land kommen sollen, was Maduro vehement ablehnt. Der Linkspolitiker prangert sie als Vorwand an, unter dem eine militärische US-Invasion vorbereitet werden soll. Maduro hat die Streitkräfte angewiesen, die Lieferungen nicht passieren zu lassen. Guaido rief die Soldaten dazu auf, den Befehl zu ignorieren und die Lieferungen durchzulassen.

Auch Brasilien will der notleidenden Bevölkerung in Venezuela mit fast 200 Tonnen Grundnahrungsmittel helfen. Diese stünden auf einem Militärstützpunkt in Boa Vista in dem an Venezuela grenzenden Teilstaat Roraima bereit, müssten aber von venezolanischen Lkw abgeholt werden, so Präsidentensprecher Otavio Rego Barros am Freitag in Brasilia auf einer Pressekonferenz nach einer Regierungs-Krisensitzung. Brasiliens rechter Präsident Jair Bolsonaro wolle mit dieser Vorgehensweise eine tiefere diplomatische Krise verhindern, meinten Beobachter. Auch die Grenze zu Brasilien hatte Maduro im Machtkampf mit der Opposition um die Hilfsgüter am Donnerstagabend schließen lassen.

Ein Lastwagen aus Venezuela befinde sich bereits in Boa Vista, der Hauptstadt des Teilstaates Roraima, sagte Rego Barros weiter. Der Transport der Hilfsgüter solle am (morgigen) Samstag beginnen. Geplant sei, dass die brasilianische Bundespolizei die Lastwagen bis zum brasilianischen Grenzort Pacaraima begleite. „Danach werden sie unter Verantwortung von Guaido fahren“, betonte er. Brasiliens Hilfe sei rein humanitärer Art. Sollten die Lkw die Grenze zu Venezuela nicht passieren können, würden sie zunächst nach Boa Vista zurückkehren, um es dann erneut zu versuchen.

Die Regionalregierung der zu den Niederlanden gehörenden Karibikinsel Curacao teilte unterdessen mit, sie wolle eine dort eingetroffene private Hilfslieferung für Venezuela nicht weiter in das südamerikanische Land lassen, solange keine Genehmigung der venezolanischen Behörden vorliege.

UNO-Generalsekretär Antonio Guterres warnte unterdessen die Regierung in Caracas vor der Anwendung von Gewalt gegen Demonstranten. Die Vereinten Nationen würden weiterhin mit den venezolanischen Behörden zur humanitären Versorgung der Bevölkerung zusammenarbeiten, erklärte Guterres am Freitag nach einem Treffen mit dem venezolanischen Außenminister Jorge Arreaza. Allerdings sei die UNO in dem Machtkampf neutral.

Nach Schätzungen der Vereinten Nationen haben seit 2015 insgesamt rund 2,7 Millionen Menschen Venezuela verlassen. Im Schnitt seien im vergangenen Jahr täglich 5.000 Menschen angesichts der wirtschaftlichen und politischen Krise aus dem südamerikanischen Land geflohen, teilten das UNO-Flüchtlingshilfswerk UNHCR und die Internationale Organisation für Migration (IOM) in Genf mit. Die UNO schätzt die Zahl der Flüchtlinge aus Venezuela bis Ende des Jahres auf insgesamt 5,3 Millionen.

Einer Menschenrechtsorganisation zufolge töteten venezolanische Soldaten an der Grenze zu Brasilien zwei Menschen und verletzten 15 weitere. Bei den Toten handle es sich um ein Ehepaar der indigenen Pemon-Gemeinde, erklärte die Gruppe Kape Kape. Die Menschen aus dem südöstlichen Teilstaat Bolivar hätten versucht, die Truppen vom Blockieren humanitärer Hilfe aus Brasilien abzuhalten.