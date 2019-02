Bhutans „Bruttonationalglück“ für Kneissl kein Modell für Österreich

Thimphu (APA) - In Bhutan wird das Wohlbefinden der Bevölkerung institutionell am „Bruttonationalglück“ gemessen. Ein Modell, das für Außenministerin Karin Kneissl nicht direkt auf Österreich umgelegt werden kann. „In Bhutan wird das von oben nach unten verordnet“, erinnerte Kneissl am Samstag nach ihrer Ankunft in der Himalaya-Monarchie gegenüber Journalisten.

In asiatischen Gesellschaften existiere kein derart ausgeprägter Individualismus wie im Westen, meinte Kneissl, die im Verlauf des Samstags in der Hauptstadt Thimphu mit Ministerpräsident Lotay Tshering und Außenminister Tandi Dorji zusammentreffen wird. Eine Audienz mit König Jigme Khesar Namgyal Wangchuck wird aufgrund seiner Geburtstagsfeierlichkeiten (er wurde am 21. Februar 39 Jahre alt) voraussichtlich nicht stattfinden.

Österreich und Bhutan seien kleine Länder, die das Selbstbewusstsein haben, die traditionellen Werte zu leben, erklärte die in ein Dirndl gewandete Außenministerin, „um nicht in der Globalisierung aufgelöst zu werden“. In der Tat versucht das bis vor zwanzig Jahren von der Außenwelt fast völlig abgeschottete Bergland sowohl bei der traditionellen Architektur als auch bei der Kleidung trotz aller Öffnungstendenzen seinen eigenen Stil zu bewahren.

Frauen tragen traditionell ein bis zum Knöchel gehendes Wickelkleid, die „Kira“. Männliche Beamte zum Beispiel sind verpflichtet, im Dienst den kuttenartigen „Gho“ anzuziehen. Zur Bewahrung der Identität gehöre aber auch die Pflege der eingesessenen Landwirtschaft und religiöser Riten, so die Außenministerin bei einem Besuch des aus dem 7. Jahrhundert stammenden buddhistischen Klosters Kyichu Lhakhang in der Nähe von Paro.

Bhutan sei jahrhundertelang ein isolierter Staat gewesen, der bis vor Kurzem keine Elektrizität gekannt habe, erläuterte die Ministerin. Daher sei es auch bereits seit Jahrzehnten ein Schwerpunktland der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit (EZA).

Diese gelte es nun aber neu auszurichten. Immerhin habe sich das Land doch deutlich weiterentwickelt. Nicht zuletzt dank der Unterstützung Österreichs, das insbesondere beim Aufbau eines unabhängigen Justizwesens und der (immer noch nicht völlig abgeschlossenen) Stromversorgung besonders aktiv war. Bhutan hat rund 750.000 Einwohner und ist knapp halb so groß wie Österreich.

Daher werde sie mit dem Außenminister und dem Ministerpräsidenten die künftige Ausrichtung der Entwicklungszusammenarbeit besprechen. Dabei soll auch ein Memorandum zum neuen Rahmenprogramm „Transition Strategy 2019-2023“ unterzeichnet werden. Dann sollte Bhutan so weit sein, von der UNO als „Land mittleren Einkommens“ eingestuft zu werden, wie Johannes Binder, Leiter des Auslandsbüros der Austrian Development Agency (ADA) in Thimphu, berichtete.

Bis dahin müsse Bhutan seine Wirtschaft aber noch diversifizieren, so Binder. Derzeit sei diese bei einer schwach entwickelten Landwirtschaft zu sehr auf (qualitativ hochstehenden) Tourismus, Mineral- und Energiewirtschaft (Wasserkraft) ausgerichtet. Das sind freilich Bereiche, in denen auch österreichische Firmen wie beispielsweise der Andritz-Konzern im Himalaya punkten können.

Dass trotz „Bruttonationalglücks“ nicht alle Menschen im „Land des Donnerdrachens“ auch glücklich sind, zeigen Umfragen, aber auch die Abwahl der damaligen Regierung im Herbst 2018. Es ist aber zumindest ein Versuch, Verbesserungen zu erzielen.