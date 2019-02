Streit um Zeche in Obertauern - 30-Jähriger schwer verletzt

Obertauern/Bez. St. Johann im Pongau (APA) - Bei einem Streit um die noch nicht bezahlte Zeche in einem Lokal in Obertauern (Pongau) ist am Samstag ein Gast schwer verletzt worden. Laut Polizei kam es kurz nach Mitternacht zwischen dem Kellner und dem Urlauber aus Deutschland zu Schlägen und Fußtritten. Der 30-Jährige fiel eine Stiege hinunter und zog sich einen Bruch des rechten Sprunggelenkes zu. Er wurde in ein Ärztehaus gebracht.