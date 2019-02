Vermeintliche Spendensammlerin schlug in steirischem Seniorenheim zu

Fladnitz a. d. Teichalm (APA) - Mehrere Hundert Euro hat eine vermeintliche Spendensammlerin am Freitagnachmittag in einem Seniorenheim in Fladnitz an der Teichalm (Bezirk Weiz) mitgehen lassen. Laut Polizei täuschte die Frau vor, Geld für bedürftige Kinder zu sammeln. Dabei dürfte sie auch in einer nicht versperrten Wohnung, in der der Bewohner nicht anwesend war, zugeschlagen haben.

Die unbekannte Täterin läutete gegen 13.15 Uhr an den einzelnen Wohnungstüren des Seniorenwohnhauses und gab vor, für Kinder in Not zu sammeln. Dabei gelangte sie in eine unversperrte Wohnung eines Pensionisten. Als dieser zurückkam, stellte sich heraus, dass mehrere Hundert Euro fehlten.

Laut Personenbeschreibung soll es sich um eine 20 bis 30 Jahre alte, schlanke Frau handeln. Sie ist etwa 1,50 bis 1,60 Meter groß und war mit weißer Bluse und dunklem Pullover bekleidet.