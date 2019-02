Autofahrer erfasste in Obertauern zwei Fußgänger

Obertauern/Bez. St. Johann im Pongau (APA) - Bei dichtem Schneetreiben und schlechter Sicht ist es am Freitagabend zu einem Verkehrsunfall in Obertauern (Pongau) mit zwei Verletzten gekommen. Ein 19-jähriger Autofahrer war von der Straße abgekommen und auf einen Gehweg gefahren, auf dem eine vierköpfige Urlauberfamilie aus den Niederlanden zu Fuß unterwegs war. Der Wagen streifte den 51-jährigen Vater und erfasste den 19-jährigen Sohn.

Der Sohn wurde laut Polizei durch den Aufprall in eine Böschung geschleudert und am Kopf verletzt. Das Rote Kreuz brachte ihn in ein Krankenhaus. Auch der Vater hat sich bei dem Unfall Verletzungen zugezogen. Der Pkw-Lenker aus dem Pongau und die beiden anderen Niederländer blieben offenbar unverletzt.