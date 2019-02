Ski alpin: Super-G in Bansko wegen zu viel Schnee abgesagt

Bansko (APA) - Der für (heutigen) Samstag geplante Super-G der Herren in Bansko ist abgesagt worden. Das teilte der Internationale Skiverband (FIS) am Morgen gut drei Stunden vor dem geplanten Start mit und nannte als Grund den Schneefall aus der Nacht und das anhaltende ungünstige Wetter. Am Sonntag ist in dem Skigebiet in Bulgarien ein Riesentorlauf angesetzt.