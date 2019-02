Kleinbrand in Vorarlberger Firma - Feuerwehrmann leicht verletzt

Bregenz (APA) - Bei einem Kleinbrand im Vorarlberger Metallverarbeitungsunternehmen Collini in Hohenems ist am Freitagabend ein Feuerwehrmann leicht verletzt worden. Das Feuer brach gegen 21.00 Uhr in einem geschlossenen Lagerbereich aus, teilte die Stadt Hohenems in einer Aussendung mit. Die Flammen wurden rasch unter Kontrolle gebracht, es habe zu keinem Zeitpunkt Gefahr für die Bevölkerung bestanden, hieß es.

Die Feuerwehr Hohenems rückte mit 60 Einsatzkräften aus, eine Person zog sich bei den Löscharbeiten leichte Verletzungen zu und wurde im Krankenhaus ambulant behandelt. Nach entsprechenden Kontrollen im Lagerbereich wurde gegen 22.30 Uhr endgültige Entwarnung gegeben.